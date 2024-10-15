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«Подожду месяц, подвезут французскую»

  • 15.10.2024, 11:05
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«Подожду месяц, подвезут французскую»

Врач рассказала, кому в Беларуси важно прививаться от гриппа и что может этому помешать.

Столичный врач-эпидемиолог рассказала «Минск-Новостям», почему осень — лучшее время для вакцинации, как защитить от тяжелого заболевания новорожденных и почему не стоит верить мифам антиваксеров. По ее словам, прививка от гриппа нужна в том числе тем, кто уже переболел.

«Октябрь и ноябрь — самое оптимальное время для вакцинации от гриппа, пока не начался эпидсезон заболевания, — рассказала врач-эпидемиолог Евгения Бузюк. — И прививка нужна всем и даже тем, кто уже переболел. Потому что перенесли вы, скорее всего, один штамм, а от других не застрахованы».

Кому обязательно

В первую очередь вакцинация обязательна для группы риска осложнений при болезни — это беременные, дети до пяти лет, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями или иммунодефицитными состояниями.

«Именно прививка матери во время беременности позволяет защитить новорожденного от гриппа в первые месяцы жизни, — объясняет Бузюк. — Антитела передаются через плаценту».

С учетом того, что малышей до шести месяцев от гриппа не прививают, — это важно. А еще не менее важно вакцинироваться всей семье и близкому окружению, которое будет находиться рядом с новорожденным.

Выделяют и группу риска по заражению. Как правило, это педагоги, медработники, работники сферы обслуживания, школьники, студенты. Строго говоря, те, кто учится или работает в многочисленном коллективе.

«У каждого молодого и относительно здорового человека есть пожилые бабушки-дедушки, маленькие дети, братья и сестры, которым может грозить тяжелое течение или летальный исход от гриппа», — добавляет врач.

Важный момент по прививкам для детей. До пяти лет — это группа риска тяжелого заболевания. Но как найти «окно» для вакцины, когда ребенок ходит в сад и постоянно сопливит или кашляет?

«Остаточные сопли и кашель — это не противопоказание для прививки, — отвечает врач-эпидемиолог. — А вот пока будете ждать идеального состояния, ребенок может заболеть гриппом».

Когда нельзя

Противопоказаний для прививок минимум. Основное — это сильные аллергические реакции на предыдущее введение вакцины или ее компоненты. Многие противники прививок упирают на то, что вес вакцины культивируют на курином белке, а это аллерген. Однако у врачей другие данные.

«Это не противопоказание, и все люди, у которых есть аллергия на куриный белок, хорошо переносят вакцинацию от гриппа», — отметила Бузюк.

Какая прививка лучше

«Любая из вакцин, которая есть сегодня в Беларуси, дает защиту от гриппа, — отмечает Бузюк. — Рассуждение «Подожду месяц, подвезут французскую» — ошибочное. За этот месяц вы рискуете заболеть. И получить тяжелые осложнения и даже летальный исход».

Сейчас в Беларуси можно привиться российской вакциной бесплатно или французской и нидерландской за деньги. Вакцинируют в государственных и частных медучреждениях, работают бригады выездной вакцинации на рабочих местах и в учреждениях образования.

Не выдумывай

Врач также развенчала самые частые мифы, которые активно сеют противники вакцинации.

«Вирусы каждый сезон новые, а прививка одна и та же»

— Каждый год вакцина с новым антигенным составом, что прописано на упаковках, — говорит Бузюк. — За вирусами гриппа ведется масштабный мониторинг на мировом уровне. И производители вакцин начинают работу только после того, как комитет ВОЗ (дважды в год отдельно для Южного и Северного полушарий) соберет всю информацию. Проанализирует и выберет те кандидаты штаммов, которые будут включены в актуальную на сезон прививку.

«Никогда не прививался, а потом вакцинировался от гриппа и заболел»

— Во-первых, заболеть могли другим вирусом — не гриппом единым, есть и риновирусы, и парагриппы, и многие другие, — объясняет Бузюк. — Вакцина не дает 100% эффективность от заражения — только 50−70%. Но дает наибольшую — до 100% — защиту от тяжелого течения болезни, госпитализации, осложнений и летального исхода.

«Сделал прививку и через пару дней заболел»

— Гриппом невозможно заразиться от прививки, — отмечает врач. — Вакцина не содержит целый вирус, а те части, которые в ней есть, в организме «собраться» не могут. Симптомы, среди которых и недомогание, и повышение температуры, могут быть. И заболеть человек может, если накануне или во время прививки уже столкнулся с другим вирусом ОРВИ и находился в инкубационном периоде. Но формированию иммунитета к гриппу это не помешает. На его выработку после вакцинации необходимы примерно две недели. Если вы сделали прививку и на следующий день подхватили грипп, то это не вакцина виновата.

И еще

Прививка от гриппа прекрасно совместима с любыми плановыми вакцинами, за исключением БЦЖ и против бешенства. С последней должна быть разбежка в два месяца после завершения антирабического курса.

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