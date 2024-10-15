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Накануне грандиозного шухера

  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 15.10.2024, 11:14
  • 2,954
Накануне грандиозного шухера
Коллаж: nv.ua

Кое-кто на днях «почуял нефть».

«Чует мое сердце шо мы накануне грандиозного шухера». А знаешь почему оно чует? Потому что кое-кто на днях почуял нефть и пообещал ее обязательно найти в Гомельской области. А у кое-кого есть такая особенность организма, что его чувства всегда обостряются как раз накануне грандиозного шухера. Вот когда кое-кто чует нефть, я чую канун шухера.

Первый раз на моей памяти кое-кто почувствовал, что в белорусских недрах от него скрываются природные богатства (нефть, газ, золото, алмазы или «что-нибудь обязательно должно быть») в 2011 году.  И как только он это почувствовал белорусский рубль ушел в затяжное пике, а инфляция была больше ста процентов.

В другой раз кое-кто ощутил зов полезных ископаемых между 2014 и 2015 годом. И белорусскому рублю опять было нехорошо.

Потом кое-кто долго ничего не чувствовал до самого 2021 года. Почему не чувствовал в двадцатом, понятно. Тогда шухер был не той системы. А в двадцать первом чувства обострились как раз между баном на полеты и санкциями на белорусский калий.

И вот, понимаешь, опять. Опять кое-кто сказал, что не может быть, чтобы в его недрах не прятались природные богатства. Что надо в этих недрах просто хорошенько порыться. И если в них хорошенько порыться, то обязательно найдешь что-нибудь из полезных ресурсов. А если до сих пор не нашли, так это ученые скрывают.

Конечно, у этой сверхчувствительности может быть два объяснения. Вот я лично склоняюсь к мистическому. К тому что у кое-кого есть особая связь с природой вообще и ее богатствами в частности.

У этого объяснения есть только один малюсенький недостаток. Оно не объясняет периодичность обострения чувств.

Поэтому, есть еще объяснение рационального свойства. Просто кое-кто знает слишком много про свое процветание, чтобы не надеяться на чудо великих геологических открытий.

А на что ему еще надеяться после того, как экспортное чудо по доставке в Россию белорусских легковых машин из Европы накрылось санкциями? Не на автобусы же МАЗ, которые так горят на работе, что их даже в России перестали брать. И не на калий, который так дешевеет, что его скоро будет дешевле закопать обратно, чем везти до Китая.

И уже даже не на белорусские НПЗ, которые работают настолько хорошо, что из-за них прибыли целых районов обвалились в убытки.

А процветанию надо дотянуть до конца электоральной кампании. Не спрашивай у меня, зачем ему это надо. Такая у процветания привычка. Тянуть до конца электоральной кампании.

И вот, как я себе подозреваю, чтобы дотянуть до конца электоральной кампании, процветанию нужны особые, прости, Господи, монетарные стимулы. Потому что естественным путем оно может уже и не дотянуть.

А чем заканчиваются особые монетарные стимулы, мы с тобой все помним. И тут, конечно, скрытые природные ископаемые могли бы очень пригодиться. Чтобы залить истекающее процветание фонтаном секретной нефти.

Telegram-канал «Письма к дочери»

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