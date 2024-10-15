Чиновники от сельского хозяйства заврались 15.10.2024, 13:13

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Пример Гомельской области.

Гомельские аграрии отметили окончание сельскохозяйственного сезона. Областные «Дажынкі-2024» прошли в городском поселке Корма. Руководство области в очередной раз констатировало недобор урожая в связи со сложными погодными условиями, пишет «Флагшток».

По данным Белстата на 1 сентября в Гомельской области было намолочено 614,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 12,6 % больше, чем в прошлом году. Однако поводов для оптимизма это не дает, поскольку увеличение намолота было достигнуто за счет расширения сельхозугодий, в то время как урожайность сократилась с 20,9 до 19,6 центнеров на 1 га убранной площади. К тому же необходимо принять во внимание, что прошлый год был одним из худших за последнее десятилетие

Окончательные результаты Белстатом еще не подведены, однако уже сегодня понятно, что сбор урожая будет далек от показателей 10-летней давности.

10 лет назад урожайность зерновых и зернобобовых культур достигала 34 центнеров с гектара, что позволяло собрать более 1,4 млн тонн урожая. О таких показателях последние годы аграрии даже не помышляют.

«Существенное подтопление посевных площадей, весенние интенсивные осадки, июльский ураган, положивший значительные площади созревшего колоса, двухмесячная — с августа по сентябрь включительно — засуха» — такие причины недобора урожая озвучил на областных Дажынках председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Однако анализ долговременной статистики показывает, что снижение урожайности является логическим продолжением уже сложившейся тенденции.

Построение скользящей средней (усредненный показатель урожайности за три года, что позволяет снизить влияние погодных факторов) показывает постепенное снижение эффективности происходит с 2016 года. Предыдущее продолжительное падение произошло после того, как бывший аграрий Александр Лукашенко занял высшую государственную должность.

Показатель урожайности зерновых и зернобобовых культур в Гомельской области снижался с 1994 по 2001 год. Последовавший затем рост урожайности совпал с назначением на должность председателя Гомельского облисполкома Александра Якобсона. При нем эффективность растениеводства области вновь вернулась по уровень показателей времен перестройки и первых лет суверенитета. Сменивший Якобсона на должности председателя Владимир Дворник сумел добиться рекордных показателей урожайности в истории, после чего положил начало устойчивому спаду, которому до сих пор не могут воспрепятствовать его последователи.

В 2024 году проблемы сельского хозяйства области не ограничиваются снижением урожайности растениеводства. Не меньшей проблемой является снижение производства животноводческой продукции.

Снижение поголовья крупного рогатого скота Белстат фиксирует в 18 районах области из 21. В среднем по области число коров сократилось на 2,4%.

Еще более радикально сокращается поголовье свиней. За последний год их стало на 13.4% меньше. Причем известен очаг — Мозырский район, где поголовье свиней сократилось в 2,2 раза. Для наиболее крупного хозяйства района ГП «Совхоз-комбинат «Заря» это послужило поводом для сокращения фирменной торговой сети.

Такое массовое сокращение поголовья в прошлые годы фиксировалось в других районах области. Это может быть сигналом очередного выявления признаков заражения африканской чумой свиней. Однако в 2014 году вновь официальных заявлений об обнаружении АЧС в Гомельской области не было.

Позитивной тенденцией можно было бы считать увеличение удоя молока с одной коровы на 6,4%. Однако сравнение с данными прошлых лет показывает, что и молочная отрасль находится в долговременном кризисе.

Модернизация молочных ферм дала свои плоды в нулевых годах XXI века. Однако в дальнейшем распространение опыта на другие хозяйства перестало давать результат. На сегодняшний день эффективность молочного производства области возвращается к уровню 15-летней давности.

В 2024 году минусует не только поголовье скота, но и птицы. Производство птицы сократилось на 9,9%, яиц — на 7,3%.

Все этого говорит о том, что селькохозяйственная отрасль оказалась в сложно ситуации, списывать которую на сложные погодные условия становится все сложнее. Долгие годы приписок и сокрытия фактов падежа скота привели к тому, что демонстрировать рост сельскохозяйственной отрасли чиновникам стало практически невозможно.

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