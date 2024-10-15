«Газпром» начал распродавать элитную недвижимость 15.10.2024, 13:21

Из-за рекордных убытков.

Госкорпорация «Газпром», получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, приступила к распродаже принадлежащей ей элитной недвижимости, пишет The Moscow Times.

В начале октября компания объявила о продаже гостиничного комплекса «Дом приемов «Богородское», который находится в поселении Воскресенское на территории Новой Москвы. Общая площадь четырехэтажного объекта — 12 758,6 кв. м. В описании говорится, что он находится в 14 км от МКАДа и включает в себя оздоровительный и спа-центр (хамам и сауна), фитнес-центр, бар и ресторан.

В гостинице 16 номеров категории «Люкс», два президентских номера и один гостевой дом с четырьмя комнатами. Также имеет конференц-зал вместимостью 100 человек, большая переговорная на 34 человека и подземный паркинг на 544 м кв. На прилегающей к гостинице территории есть футбольное поле, теннисный корт, спортивная площадка, часовня, искусственное озеро и ротонда «Лотос», а также конюшня. «Газпром» рассчитывает продать объект до 13 ноября не менее чем за 833,9 млн руб. При этом в объявлении указано, что цена была снижена.

Также «Газпром» выставил на продажу гостиничный комплекс «Марриот Цахкадзор», расположенный на знаменитом горнолыжном курорте Цахадзор в Армении. Общая площадь отеля — 14 284 кв. м. Он состоит из 100 номеров, 35 из которых находятся в семи коттеджах. В гостинице есть фитнес-зал, крытый бассейн, сауна, хамам, бильярдная, теннисный корт, баскетбольная площадка и СПА-центр. Площадь прилегающей территории составляет 2,5 га.

«Отель имеет пятизвездочный статус и является единственным подобным отелем на курорте, находящемся под управлением крупной международной сети», — говорится в объявлении. За объект российский газовый концерн рассчитывает получить не менее 1,7 млрд руб.

В мае «Газпром» уже выставлял на продажу элитную недвижимость в Москве и Подмосковье. В частности, концерн продавал офисные здания на улице Строителей, санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в поселении Первомайское, нежилые помещения первого этажа в доме на Новочеремушкинской улице, а также автостоянку на 96 мест близ главного офиса компании в Москве.

В 2023 году «Газпром» получил 629 млрд руб. чистого убытка по МСФО, отчитался о падении выручки на 27%, а показателя EBITDA — вдвое. Газовый бизнес компании, оперирующей крупнейшими запасами на планете, стал убыточен (на 1,2 трлн руб. за год), а долг «Газпрома» достиг рекордных 6,65 трлн руб., превысив размер ликвидной части Фонда национального благосостояния (5 трлн руб.).

Отлючив газ большинству европейских стран в неудачной попытке добиться уступок по Украине, Кремль лишил «Газпром» главного рынка сбыта, связи с которым выстраивались почти полвека. По итогам года «Газпром» поставил на экспорт лишь 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года. По сравнению с 2022 годом объемы прокачки за рубеж сократились еще на треть, а если сравнивать с довоенными уровнями — втрое. Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. А добыча «Газпрома» составила лишь 404 млрд кубометров и оказалась минимальной за 34 года, что существует компания.

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