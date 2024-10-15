«Есть ряд стран, которые отреагируют на военных КНДР в Украине» 15.10.2024, 15:22

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Олег Белоколос

Запад уже может готовить ответ.

Россия планирует этой зимой «фактически включить» в войну против Украины Северную Корею, заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 октября во время вечернего обращения. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора «о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и КНДР.

Это пропагандистский шаг или действительно есть угроза того, что Северная Корея подключится к войне в Украине? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Судя по последней информации, Северная Корея уже подключилась к войне, поставляя боеприпасы российской армии. Это вполне можно рассматривать как участие в войне.

Что касается возможного участия северокорейской армии в боевых действиях, то пока это лишь на уровне информации. Официально Киев озвучил это как предостережение, адресованное мировому сообществу, Южной Корее, а также России и Северной Корее, чтобы показать, что существует определенная информация и мы следим за развитием событий.

Любое перемещение значительных военных сил через границу между Россией и Северной Кореей не останется незамеченным. Этот всем известный переход между двумя странами находится под наблюдением, и информация об этом станет известна еще до прибытия войск на фронт, если это произойдет.

— Какой ответ может последовать со стороны Запада, если это все-таки случится?

— Пока трудно сказать, что есть какая-то реакция на это. Здесь стоит обратить еще внимание и на то, что на границе между двумя Кореями возникла напряженность, превышающая обычный уровень враждебности. Вроде было какое-то заседание, созванное Ким Чен Ыном в Пхеньяне, и, возможно, в первую очередь стоит ожидать реакции на эти события, если будет эскалация.

Информация об участии северокорейских военнослужащих в боевых действиях против Украины пока остается на уровне предостережения со стороны официального Киева. Реакция на это будет зависеть от того, как будут развиваться события на данном направлении, но это определенно может привести к еще большей эскалации конфликта, как часто говорят на Западе.

Если ситуация перейдет в стадию реализации, Украина, скорее всего, поднимет этот вопрос в Организации Объединенных Наций. В таком случае первая реакция может последовать от стран, которые граничат с российским агрессором на Западе — Финляндии, Норвегии или стран Балтии. Возможно, они уже готовят свой ответ на происходящее.

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