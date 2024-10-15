Почему осенью все диктаторы потеряли разум Андрей Попов

15.10.2024, 16:59

Виной всему являются выборы в США.

КНДР взорвала часть дорог, ведущих в Южную Корею. А еще, вроде бы, отправляет своих наемников в РФ для войны против Украины. Китай начал масштабные учения, в ходе которых отрабатывает морскую блокаду Тайваня. Этому предшествовали совместные военные учения с РФ, а все это происходит на фоне подготовки к саммиту БРИКС. Кремль наносит удары по иностранным судам с зерном в украинских портах, что было «красной линией» для Запада.

Это новости только за последние дни. На самом деле чуть ли не все диктаторы и автократы мира этой осенью «потеряли берега» и делают все, что им заблагорассудится. Это касается и Африки, и Латинской Америки, и даже Европы (посмотрите хотя бы на очередные заявления венгров по Украине).

И виной всему являются выборы в США.

А точнее - преждевременная «пенсия» Джо Байдена, который окончательно перестал играть роль «мирового полицейского».

Поскольку «помощник шерифа» Харрис сейчас глубоко погружена в предвыборную кампанию, то «на хозяйстве», получается, никого и не осталось.

Поэтому мир и идет «по наклону» - все автократы почувствовали «вольницу» и начали с новой силой тестировать «красные линии», которые выдавались за таковые во времена более уверенного в себе Байдена. Мир сейчас катится по инерции, пока Штаты играют в «пацифизм», что трактуется диктаторами как слабость. К чему в прошлом привела слабость Лиги наций и «умиротворение» Гитлера, мы все хорошо помним.

И одним из ключевых индикаторов слабости Запада является уровень поддержки Штатами своих союзников, в том числе и Украины. Так в свое время за слабость был воспринят выход американцев из Афганистана, на фоне уменьшения контингента в Сирии и Ираке. Непосредственно перед полномасштабным нападением России на Украину в 2022 году такими индикаторами стали отказ реально (а не демонстративно) вооружить ВСУ и постоянные попытки договориться с Путиным.

Сейчас, к сожалению, вместо мощного ответа (которым могло бы стать разрешение ВСУ на удары высокоточными ракетами по территории РФ или передача дальнобойных ракет «воздух-воздух» для F-16 в «товарных количествах»), мы видим «самоустранение» США от всех важных событий.

Неужели в Белом доме этого не понимают? Конечно, понимают. Но они боятся давать лишние козыри своим политическим оппонентам-изоляционистам, которые их упорно критикуют именно за помощь другим странам (всем странам, кроме Израиля - но за помощь Израилю их критикуют уже «левые»).

А поскольку они боятся реагировать, то все это видят. Из-за чего «пожаров» для американцев становится все больше.

Впрочем, «тушить» их будет уже следующая администрация, что, похоже, мистера Байдена вполне устраивает. Но есть очень большая вероятность того, что оттянуть все важные решения до начала следующего года, когда в кресло «лидера свободного мира» сядет либо Харрис, либо Трамп после инаугурации, вряд ли получится. В этом и заключается сущность «пожаров» - если их вовремя не потушить, они очень быстро распространяются.

Значит ли это, что все плохо, и в октябре и ноябре нам вообще не стоит читать новости, потому что все будет против нас? Не совсем. Ведь если «мировой полицейский» в предвыборном «отпуске», то больше свободы действий получают не только диктаторы, а вообще все - просто авторитарные лидеры быстрее и агрессивнее себя ведут.

И мы видим, что новый глава НАТО Марк Рютте наращивает свою активность, что крайне выгодно Украине. Конечно, он хоть и генеральный, но все равно секретарь - то есть только оформляет позиции стран-членов блока. Тем не менее, это очень хороший показатель «роли личности в истории», ведь нидерландский политик делает то, что раньше казалось невозможным - снова превращает НАТО из политического в военный союз.

Каким альянс когда-то и был, но «забыл» об этом в «тихие» 2000-е годы.

Урсула вон дер Ляйен и проукраинская евробюрократия тоже не покладают рук в поисках путей обхождения блокировки того же автократа Орбана. Плюс национальные правительства дружественных нам стран все активнее помогают нам напрямую, в обход формата «Рамштайн», который полностью зависит от таких «деэскалаторов» как Олаф Шольц и Джо Байден.

А украинский ВПК, тем временем, расширяется. Результаты мы уже видим на российских нефтебазах, складах «Шахедов» и базах ГРАУ. Благодаря этому частично удается обходить ограничения на удары по РФ американской или немецкой дальнобойной «высокоточкой». Дело движется, собственный ресурс у нашего ВПК наращивается. Что очень важно в долгосрочной перспективе.

Более того, мы сами должны активнее пользоваться этим «временем возможностей», пока в США продолжается период «межвластия». Потому что иногда лучше просить прощения, чем разрешения. Российские нефтяные терминалы, например, очень напрашиваются на ответ за удары РФ по нашей портовой инфраструктуре и иностранным судам с зерном. Как и другая критическая российская инфраструктура.

Кто бы ни пришел к власти в Белом доме, нам все равно придется договариваться с ними заново. Вопрос лишь в том, сколько времени мы потеряем до того, как западные партнеры согласуют все то, что мы можем сделать уже сейчас. В координации с нашими более ответственными партнерами мы должны использовать этот период американского «межцарствия» максимально себе на пользу, а не только наблюдать как это делают автократы по всему миру.

История любит дерзких. И у нас есть около двух месяцев, чтобы себя проявить.

Андрей Попов, unian.net

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