Знаток «Что? Где? Когда?» Поташев назвал вопрос белоруса лучшим за 23 года
- 15.10.2024, 18:39
Вопрос из Молодечно выбрал компьютер.
Во второй игре осенней серии «Что? Где? Когда?», показанной Первым каналом 13 октября, команда Дениса Элькиса потерпела поражение от телезрителей со счетом 5:6, пишет КП.
В игре участвовали и телезрители из Беларуси. Более того, одному из них сопутствовала редкая удача.
В 9-м раунде волчок указал на «13 сектор». Туда поступают вопросы от телезрителей, которые они присылают через Интернет в день эфира программы.
На сей раз в «13 сектор» поступило 36 263 вопроса. И компьютер случайным образом выбрал вопрос Сергея Владыко из Молодечно.
Вопрос такой: «До двенадцати. С двенадцати до семнадцати. С семнадцати до двадцати одного. Это условные границы, но им удалось придать форму в XIX веке. Кому?»
Знаток Денис Мишин догадался: «Льву Толстому удалось придать форму».
Правильный ответ звучит так: «Толстому. В произведении «Детство. Отрочество. Юность».
Уже после окончания игры, знаменитый знаток Максим Поташев, сказал в интервью chgk.tvigra.ru:
- Я хочу отметить, по-моему, лучший в истории вопрос в «13 секторе».
А вопросы из «13 сектора» играют с 2001 года.
Поташев объяснил, что ему понравилось:
– Потому что он логичный, он интересный и он именно чтогдекогдашный. В самом классическом смысле слова.