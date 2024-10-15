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Знаток «Что? Где? Когда?» Поташев назвал вопрос белоруса лучшим за 23 года

  • 15.10.2024, 18:39
Знаток «Что? Где? Когда?» Поташев назвал вопрос белоруса лучшим за 23 года

Вопрос из Молодечно выбрал компьютер.

Во второй игре осенней серии «Что? Где? Когда?», показанной Первым каналом 13 октября, команда Дениса Элькиса потерпела поражение от телезрителей со счетом 5:6, пишет КП.

В игре участвовали и телезрители из Беларуси. Более того, одному из них сопутствовала редкая удача.

В 9-м раунде волчок указал на «13 сектор». Туда поступают вопросы от телезрителей, которые они присылают через Интернет в день эфира программы.

На сей раз в «13 сектор» поступило 36 263 вопроса. И компьютер случайным образом выбрал вопрос Сергея Владыко из Молодечно.

Вопрос такой: «До двенадцати. С двенадцати до семнадцати. С семнадцати до двадцати одного. Это условные границы, но им удалось придать форму в XIX веке. Кому?»

Знаток Денис Мишин догадался: «Льву Толстому удалось придать форму».

Правильный ответ звучит так: «Толстому. В произведении «Детство. Отрочество. Юность».

Уже после окончания игры, знаменитый знаток Максим Поташев, сказал в интервью chgk.tvigra.ru:

- Я хочу отметить, по-моему, лучший в истории вопрос в «13 секторе».

А вопросы из «13 сектора» играют с 2001 года.

Поташев объяснил, что ему понравилось:

– Потому что он логичный, он интересный и он именно чтогдекогдашный. В самом классическом смысле слова.

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