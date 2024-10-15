Болевые точки Кремля Андрей Окунь

15.10.2024, 19:53

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Андрей Окунь

Пожалуй, наиболее глубокую травму режиму оставил мятеж Пригожина.

Действующая власть далеко не так монолитна, как нам всем кажется. Она неуклюжа, труслива и практически необучаема. К тому же на все вызовы она реагирует с большим запозданием. Нацлидеру ведь сначала надо спрятаться, пошкериться по кустам, прежде чем принять какое-то решение.

Пожалуй, наиболее глубокую травму режиму оставил мятеж Пригожина. Поход вагнеровцев на Москву в поисках справедливости, как я и говорил, ещё долго будет сниться в кошмарах народным любимцам. Вот и сейчас, спустя почти полтора года, они подкладывают соломку, страхуются от возможного повторения революционного сценария.

Депутаты Госдумы сегодня знакомятся с законопроектом, который разработало ФСБ. Речь идет о поправках в статью Уголовного кодекса «Вооруженный мятеж». В ней предлагают значительно расширить и увеличить наказание вплоть до пожизненного. Теперь травмированное правосудие будет наказывать не только организаторов, но и абстрактную группу «участников мятежа».

Любопытно, что поправки вносятся в тот момент, когда на Кавказе Кадыров бушует кровной местью против уважаемых людей из Дагестана. Возможно, охранители заодно страхуются и на тот случай, если Wildberries вдруг послужит новой причиной межэлитной бойни.

Но вообще именно заказная работа Госдумы лучше всего характеризует болевые точки действующего режима. Где болит, туда он и прикладывает законотворческую писанину. Правда, у него ещё болит от квадроберов и мировой ЛГБТ-ячейки, но это уже симптоматика больных госдедушек.

Андрей Окунь, telegram

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