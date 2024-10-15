Молодежная сборная Беларуси по футболу провалила отбор на Евро
- 15.10.2024, 21:03
Не выиграли у Андорры, дважды уступили Фарерским островам.
15 октября финишировал групповой раунд в квалификации на чемпионат Европы 2025 года среди молодежных сборных (возраст футболистов — не старше 21 года). Белорусская команда победила всего в одном из десяти матчей, передает «Зеркало».
Наши футболисты провели отборочный цикл с марта 2023 года по октябрь 2024-го. Белорусы попали в группу к сборным Португалии, Хорватии, Греции, Фарерских островов и Сан-Марино. Чтобы пробиться в финальную стадию турнира, надо было занимать место не ниже второго. Но быстро стало понятно, что белорусам это не по силам.
Как ни удивительно, удачнее всего наша команда сыграла против греков — 1:1 в гостях и 1:0 дома. С Андоррой дважды разошлись миром — 0:0 дома и 1:1 в гостях. Дважды крупно уступили португальцам — 0:5 дома и 1:6 в гостях. Дважды были слабее хорватов — 0:2 (в гостях) и 0:1 (дома). И дважды умудрились проиграть Фарерским островам — 2:3 (дома) и 0:1 (в гостях).
В результате белорусы заняли в группе пятое место с шестью очками, опередив лишь Андорру. Отметим, что по ходу квалификации у сборной сменился главный тренер: начинал цикл Сергей Ясинский, а заканчивал Сергей Яромко. Из-за санкций наша команда проводила домашние матчи в Армении.