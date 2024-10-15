Россиянам поднимут цены на водку 7 15.10.2024, 22:04

1,250

На 17%.

Министерство финансов предложило повысить с 2025 минимальную закупочную цену на алкоголь. Минимальная цена на водку объем 0,5 литра составит 349 российских рублей, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов, передает The Moscow Times.

Согласно проекту приказа, предлагает поднять цену на коньяк — до 651 рублей за объем в 0,5 литра, а также на бренди — до 472 рублей за 0,5 литра продукции.

Ожидается, что новое распределение цен вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать до конца 2030 года.

Как отмечается в документе, регулирование розничных цен на крепкий напитки направлено на борьбу с производством и продажей нелегальной алкогольной продукции. Новые цены установлены с учетом затрат на производство, сырья, логистики, а также акцизных ставок и уровня инфляции.

В июне Минфин РФ уже поднимал в этом году минимальную цену на крепкие алкогольные напитки. Минимальная цена водки составила 299 рублей, бренди — 403 рубля, коньяка — 556 рублей за тару объемом 0,5 литра. Таким образом, с начала 2024 года цена водки увеличится на почти на 17%, коньяка на 17,09%, цена на бренди возрастет на 17,15%.

Минимальные цены на водку власти устанавливают с 2009 года в рамках мер по борьбе с контрафактным алкоголем. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года — на шампанское.

Согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», в России увеличилось число активных потребителей водки. За последний год оно возросло на 0,5 процентного пункта и достигло 8,3% от общего числа граждан старше 18 лет, или 20% от покупателей алкогольной продукции.

В целом доля взрослой аудитории, употреблявшей водку в течение последнего года, выросла на 0,7 п. п., достигнув 42,4%. При этом основными потребителями напитка в России стали россияне старше 35 лет (80%). Как отметили в «Ромире», это, как правило, женатые мужчины с доходом средним и выше, без детей или с одним ребенком.

В то же время число россиян в возрасте от 25 до 34 лет, покупающих водку, за год снизилось на 15%. Однако количество любителей напитка в возрасте от 18 до 24 лет, наоборот, выросло на 7%.

Вместе с тем средний чек на водку за прошедший год увеличился на 9,9% — до 332 руб., а средний объем покупки вырос на 3,5% — до 0,49 литра. При этом частота покупок снизилась на 1,5%.

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