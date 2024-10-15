Глава Евросовета пригласил Зеленского представить план победы 1 15.10.2024, 22:15

Шарль Мишель

Саммит состоится 17 октября.

Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил украинского президента Владимира Зеленского для участия в саммите Евросоюза, на котором планируется обсудить конфликт России и Украины и план победы украинских властей. Об этом глава высшего политического органа ЕС написал в соцсети X.

«Я пригласил президента Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября», — написал он.

За день до этого, 16 октября, Зеленский должен представить свой план победы Верховной раде.

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