Глава Евросовета пригласил Зеленского представить план победы

Глава Евросовета пригласил Зеленского представить план победы1
- 15.10.2024, 22:15
Саммит состоится 17 октября.
Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил украинского президента Владимира Зеленского для участия в саммите Евросоюза, на котором планируется обсудить конфликт России и Украины и план победы украинских властей. Об этом глава высшего политического органа ЕС написал в соцсети X.
«Я пригласил президента Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября», — написал он.
За день до этого, 16 октября, Зеленский должен представить свой план победы Верховной раде.