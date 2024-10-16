США обеспокоены возможным участием войск КНДР в войне против Украины
- 16.10.2024, 3:00
Cпикер Совета национальной безопасности Белого дома заявил об отчаянии России.
Соединенные Штаты «обеспокоены» сообщениями о том, что северокорейские солдаты воюют на стороне России в Украине. Об этом во вторник, 15 октября, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, сообщает Reuters.
Саветт отметил, что если подтвердится участие войск Северной Кореи в Украине, это будет свидетельствовать о «значительном усилении» сотрудничества в оборонной сфере между Северной Кореей и Россией.
«Такой шаг также укажет на новый уровень отчаяния России, которая продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины», — добавил представитель Белого дома.