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США обеспокоены возможным участием войск КНДР в войне против Украины

  • 16.10.2024, 3:00
США обеспокоены возможным участием войск КНДР в войне против Украины
Шон Саветт

Cпикер Совета национальной безопасности Белого дома заявил об отчаянии России.

Соединенные Штаты «обеспокоены» сообщениями о том, что северокорейские солдаты воюют на стороне России в Украине. Об этом во вторник, 15 октября, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, сообщает Reuters.

Саветт отметил, что если подтвердится участие войск Северной Кореи в Украине, это будет свидетельствовать о «значительном усилении» сотрудничества в оборонной сфере между Северной Кореей и Россией.

«Такой шаг также укажет на новый уровень отчаяния России, которая продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины», — добавил представитель Белого дома.

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