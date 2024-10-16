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Ученые рассказали, как диеты могут продлить вашу жизнь

  • 16.10.2024, 8:57
Ученые рассказали, как диеты могут продлить вашу жизнь

Какую лучше выбрать?

В исследовании от 9 октября в журнале Nature ученые из Лаборатории Джексона (JAX) изучили здоровье почти тысячи мышей, чье питание было основано на различных диетах. Новый эксперимент провели так, чтобы каждая мышь имела уникальный «генетический набор»: это позволило затем более точно моделировать генетическое разнообразие человеческой популяции, пишет techinsider.

Исследование показало: сокращение калорий оказывает более значительное влияние на продолжительность жизни, чем периодическое голодание.

Низкокалорийные диеты продлевали жизнь мышам из нового исследования вне зависимости от их уровня жира или уровня глюкозы в крови (их обычно рассматривают как маркеры метаболического здоровья и старения).

Удивительно, но дольше всех жили те животные, которые теряли меньше всего веса, несмотря на ограничение калорий. При этом мыши, которые сильно теряли в весе, страдали от низкой энергии, ослабленного иммунитета и репродуктивных функций, а также, соответственно, жили меньше.

«Наше исследование подчеркивает важность устойчивости организма», — говорит Гэри Черчилль, профессор JAX и руководитель исследования. .

Как провели исследование

Черчилль и его коллеги распределили самок мышей на 5 различных групп с разными диетами.

Одна группа могла есть сколько угодно в любое время, двум группам давали только 60% или 80% от их базовой нормы калорий, а еще двум — не давали еды один или два дня в неделю.

Затем состояние мышей изучали на протяжении всей их жизни, проводя периодические анализы крови и обширную оценку здоровья.

Мыши на неограниченных диетах жили в среднем 25 месяцев, на диете с периодическим голоданием — 28 месяцев, на диете с 80% калорий — 30 месяцев, а на диете с 60% калорий — 34 месяца.

Анализируя новые данные, ученые пришли к выводу: генетические факторы играют гораздо большую роль в продолжительности жизни, чем диеты.

Мыши, которые сохраняли свой вес, процент жира и здоровье иммунных клеток во время стресса или ограничения в пище, — а также те, кто не терял жировую массу в старости, — жили дольше всех.

«Если вы хотите прожить долгую жизнь, нужно контролировать диету. Но самое главное — иметь долгоживущих предков», — пошутил Гэри Черчилль.

Западные специалисты теперь ставят под сомнение традиционные представления о том, почему некоторые диеты продлевают жизнь. Например, в новом эксперименте такие факторы, как вес, процент жира, уровень глюкозы в крови и температура тела, не объясняли связь между сокращением калорий и долголетием.

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