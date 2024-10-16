Лукашенко угрожают
- 16.10.2024, 9:11
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Россия начала «двойную игру».
Инциденты с появлением российских беспилотников в воздушном пространстве Республики, включая случай 3 октября 2024 года, когда ударные дроны «Шахед» пролетели рядом с вертолетом Лукашенко, подчеркивают двойную игру Кремля, пишет Давид Титов для «Обозревателя».
Россия не только использует Беларусь как логистический плацдарм для ударов по Украине, но и создает риск для самого Лукашенко, что является скрытой формой давления.
Кремль давно пытается втянуть Беларусь в активные боевые действия на стороне России, чтобы расширить свою военную кампанию. Однако Лукашенко осознает риски такого участия, особенно учитывая непопулярность войны среди белорусов и возможность новых протестов, подобных событиям 2020 года. Инциденты с российскими беспилотниками служат еще одним способом Кремля напомнить Лукашенко, что безопасность его режима напрямую зависит от Москвы.
Лукашенко, как оловянный солдатик возле открытого огня, пытается маневрировать из стороны в сторону для сохранения своего места и должности, оставаясь непоследовательным и хаотичным. Но насколько хватит Лукашенко и что еще сделает Путин, чтобы усмирить самодеятельность Лукашенко?