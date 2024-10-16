У российской армии огромные потери 1 16.10.2024, 9:51

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В лидерах — Краснодарский край.

Украинская группа «Информационное сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили, пишет Алексей Копытько в Telegram:

На 07 октября 2024 года в нашей базе 74530 человек, по которым есть полные сведения, и 380+ имён, где есть какие-то расхождения.

За неделю число признанных в РФ потерь выросло на 1313 единиц.

Российский проект «Медиазона» и российская служба ВВС по состоянию на 11 октября давали цифру 72 899 человек.

Не устаю повторять, что это самые МИНИМАЛЬНЫЕ потери убитыми. Эти цифры не отражают реальную численность потерь (которая выше в разы), но позволяют улавливать некоторые тенденции.

Они особо не меняются.

1. Москва и Кавказ не воюют. Дагестан переместился на 22 место по числу потерь в абсолютных числах, хотя, как мы помним, в 2022 г. практически до объявления мобилизации был на первом месте. В Чечне последний погибший был публично зафиксирован месяц назад.

На этом фоне потери за неделю:

• Башкортостан – 75,

• Татарстан – 73

• Пермский край – 63

• Приморский край – 57…

2. Местные активисты в Удмуртии обследовали три кладбища и выявили десятки старых непубличных захоронений наёмников. В итоге за неделю зафиксировано 80 убитых из Удмуртии.

Если без старых потерь: свежие потери Удмуртии за 3 недели – более 80 человек, в Чечне – 1 человек. При сопоставимом населении (в Удмуртии чуть меньше). Что ещё может быть красноречивее?!

3. Выплаты контрактникам в РФ окончательно отрываются от земли. В Белгороде суммарная выплата составит 3 млн рублей. В Самаре – 2 млн рублей. Подняла выплаты мэрия Уфы, и теперь из столицы Башкортостана наёмники будут уходить с подъёмными в 1,3 млн рублей.

Лидеры по признанным потерям в абсолютных цифрах:

• Краснодарский край – 3180

• Башкортостан – 3045

• Татарстан – 2833

• Свердловская область – 2667

• Пермский край – 2382

• Московская область – 2308

• Челябинская область – 2226

• Самарская область – 1816

• Иркутская область – 1751

• Саратовская область – 1727 ….

Москва – 686 человек.

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