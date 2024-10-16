Путин пытался поумничать, изображая из себя картографа, но сел в лужу 1 16.10.2024, 12:05

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Видеофакт.

Российский диктатор Владимир Путин выставил себя на посмешище, пытаясь поумничать во время встречи с одним из своих чиновников, пишет New Voice.

В частности, Путин возмутился, что на карте, которую ему демонстрировал подчиненный, отсутствует несуществующая железная дорога, проект которой уже давно «приостановлен».

«Широтный ход надо показать. Должен быть», — заявил российский диктатор с настолько самодовольной улыбкой, будто только что сделал какое-то неимоверное открытие.

В свою очередь перепуганный собеседник сначала с ним согласился, однако чуть позже все же осмелился указать кремлевскому «картографу» на его невнимательность.

«Северный широтный ход-1 — это от Надыма до Обской, а Северный широтный ход-2 — это от Обской выходит на Сабетту. Вот эти два участка они все-таки здесь маленьким пунктирчиком нарисованы», — отметил он, вызвав явное раздражение севшего в лужу начальника.

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