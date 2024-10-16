Пограничная служба Польши описала нелегальную миграцию на границе с Беларусью

Пограничная служба Польши описала нелегальную миграцию на границе с Беларусью1
- 16.10.2024, 12:07
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Въезжают из 49 стран.
С начала 2024 года пограничная служба Польши зарегистрировала более 27 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Беларуси.
В ведомстве ожидают, что к концу года по этому показателю может быть побит рекорд. О ситуации на границе Белорусская служба Польскаго радио рассказал старший Хорунжий пресс-службы Подляского отделения пограничной службы Михаил Бура. Most кратко приводит его информацию.
По словам Буры, в этом году в Польшу нелегально пытались попасть граждане 49 стран. Это не только хорошо освоенные направления нелегальной миграции, такие как Афганистан, Сирия, Ирак, но и довольно экзотические — Коморские острова, Буркина-Фасо, Папуа — Новая Гвинея.
Некоторые мигранты, по выражению Буры, приезжают в Россию или Беларусь «совсем свежими», то есть непосредственно из своей страны. Но также есть большая группа людей, которые в течение многих лет легально жили в России. Их цель — Западная Европа.
Согласно данным Буры, более 90% мигрантов, которые попали в страну нелегально, не остаются в Польше.
Поэтому для транспортировки нужна развитая сеть курьеров. Только в этом году в Польше задержали 307 помощников и организаторов нелегальной миграции. Их задачей было перевозить мигрантов на автомобилях в Западную Европу.
— Можно сказать, что это уже организация с такой мафиозной структурой, — отметил Бура.
90% мигрантов — молодые мужчины. Женщины и семьи с детьми, по наблюдениям Буры, появляются на границе очень редко.