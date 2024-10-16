Пограничная служба Польши описала нелегальную миграцию на границе с Беларусью 1 16.10.2024, 12:07

1,598

Въезжают из 49 стран.

С начала 2024 года пограничная служба Польши зарегистрировала более 27 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Беларуси.

В ведомстве ожидают, что к концу года по этому показателю может быть побит рекорд. О ситуации на границе Белорусская служба Польскаго радио рассказал старший Хорунжий пресс-службы Подляского отделения пограничной службы Михаил Бура. Most кратко приводит его информацию.

По словам Буры, в этом году в Польшу нелегально пытались попасть граждане 49 стран. Это не только хорошо освоенные направления нелегальной миграции, такие как Афганистан, Сирия, Ирак, но и довольно экзотические — Коморские острова, Буркина-Фасо, Папуа — Новая Гвинея.

Некоторые мигранты, по выражению Буры, приезжают в Россию или Беларусь «совсем свежими», то есть непосредственно из своей страны. Но также есть большая группа людей, которые в течение многих лет легально жили в России. Их цель — Западная Европа.

Согласно данным Буры, более 90% мигрантов, которые попали в страну нелегально, не остаются в Польше.

Поэтому для транспортировки нужна развитая сеть курьеров. Только в этом году в Польше задержали 307 помощников и организаторов нелегальной миграции. Их задачей было перевозить мигрантов на автомобилях в Западную Европу.

— Можно сказать, что это уже организация с такой мафиозной структурой, — отметил Бура.

90% мигрантов — молодые мужчины. Женщины и семьи с детьми, по наблюдениям Буры, появляются на границе очень редко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com