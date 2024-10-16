Война в 2025 году Роман Шрайк

16.10.2024, 12:27

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Роман Шрайк

Чего ждать?

2025 год для РФ будет отличаться от предыдущих. Он станет годом, когда на складах с советской техникой останется преимущественно рухлядь. То есть потери на фронте остатками со склада уже не закроешь. Объемы производства новой техники в разы меньше необходимого, а значит придется или побираться в КНДР, или ждать постепенного уменьшения техники на фронте.

Кроме того, уже видно дно финансовых резервов – ликвидная часть ФНБ к концу 2025 года может исчерпаться. Ну или оставят хвостик, а дыру в бюджете закроют «инфляционными» поступлениями, что тоже невесело (для них).

Людей в российскую армию пока набирают за счет заманивания безумными выплатами при заключении контракта. Как этот процесс будет идти в 2025 – пока неясно, но думаю, что как-то выкрутятся.

У нас на следующий год есть как минимум 35 млрд евро ($39 млрд) от ЕС. Как максимум эта программа нам даст $50 млрд, если присоединятся США, Британия, Канада и Япония. Что вероятно.

39-50 млрд баксов с запасом закрывают дыру в нашем бюджете-2025, а остаток этих средств можно использовать на закупки оружия.

По оружию

Страны НАТО обещали выделить на военную помощь Украине 40 млрд евро. Подробностей распределения этой суммы нет, но подозреваю, что где-то половина должна приходиться на США.

А в США все зависит от порядком задолбавших выборов. Причем важно не только, кто станет президентом, но и кто получит большинство в Сенате и Палате представителей. Сенат наверняка будет за республиканцами, а вот за большинство в Палате идет серьезная борьба.

То есть оружие от стран НАТО будет, но непонятно в каких объемах. Думаю, что необходимый минимум так или иначе будет обеспечен. Остаток от европейских 39 млрд плюс помощь стран НАТО без Штатов – это все равно десятки миллиардов долларов.

Причем даже при худшем исходе выборов в США можно будет обсуждать вопрос закупок американского оружия за деньги вместо существующих сегодня бесплатных программ.

Мое мнение, главная наша проблема в следующем году – дизморал в обществе, которая сказывается на фронте, где и так есть проблемы с управлением войсками, о которых не мне распространяться.

Итого

Ресурсы на ведение войны в 2025 году есть. Но в 2026 году все может стать резко хуже и у нас, и у них. Поэтому мой прогноз – во второй половине 2025 впервые за все время станут возможны реальные переговоры.

Роман Шрайк, «Фейсбук»

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