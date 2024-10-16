Силовики угрожают Максу Коржу 5 16.10.2024, 12:39

3,036

И зазывают его в Беларусь.

В Telegram-каналах, близких к силовикам, появились угрозы музыканту Максу Коржу — сообщается, что если рэпер «свяжется с экстремистами», то начнутся «уголовные дела, обыски и конфискация».

«Пока еще нет никакого уголовного дела, все претензии правоохранителей по жалобам граждан можно снять простой профилактической беседой», — заявили в ГУБОПиК.

Напомним, 15 октября силовики сообщили, что белорусский музыкант Макс Корж уехал из Беларуси. Подконтрольный ГУБОПиК телеграм-канал писал, что «в последнее время» на певца «поступил ряд жалоб» о том, что на зарубежных концертах он «скачет» с бело-красно-белым флагом и поддерживает Украину, но «приезжает в Минск снимать клипы».

По утверждению силовиков, Коржу «вежливо позвонили и вызвали в милицию для беседы, а тот взял и уехал из страны».

Сам певец в своих соцсетях пока никак не прокомментировал заявления пропагандистов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com