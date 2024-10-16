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Силовики угрожают Максу Коржу

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  • 16.10.2024, 12:39
  • 3,036
Силовики угрожают Максу Коржу

И зазывают его в Беларусь.

В Telegram-каналах, близких к силовикам, появились угрозы музыканту Максу Коржу — сообщается, что если рэпер «свяжется с экстремистами», то начнутся «уголовные дела, обыски и конфискация».

«Пока еще нет никакого уголовного дела, все претензии правоохранителей по жалобам граждан можно снять простой профилактической беседой», — заявили в ГУБОПиК.

Напомним, 15 октября силовики сообщили, что белорусский музыкант Макс Корж уехал из Беларуси. Подконтрольный ГУБОПиК телеграм-канал писал, что «в последнее время» на певца «поступил ряд жалоб» о том, что на зарубежных концертах он «скачет» с бело-красно-белым флагом и поддерживает Украину, но «приезжает в Минск снимать клипы».

По утверждению силовиков, Коржу «вежливо позвонили и вызвали в милицию для беседы, а тот взял и уехал из страны».

Сам певец в своих соцсетях пока никак не прокомментировал заявления пропагандистов.

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