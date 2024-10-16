Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов

16.10.2024, 13:08

Владимир Пастухов

Она уже даже не в задних рядах партера, а заперлась на галерку.

Можно сколько угодно корчить из себя сверхдержаву, но факт остается фактом: Россия потеряла большой космос, превратившись из космического гиганта в космического карлика. Она уже даже не в задних рядах партера, а заперлась на галерку, пропустив вперед не только США, Евросоюз и Китай, но, похоже, уже и Индию с Японией. Приблизительно то же самое можно сказать о термоядерном синтезе, где когда-то за СССР было лидерство, о квантовых исчислениях, где лидерства никогда не было, но теперь уже и не предвидится, и о десятках других прорывных направлений технологической революции, за которой Россия наблюдает теперь из окопов Донбасса, приделывая крылышки с моторчиками к авиабомбам прошлого столетия. Мы чужие на этом празднике жизни, – сказали бы по этому поводу классики и были бы правы.

А как же, спросите вы, «Кинжалы», «Авангарды», «Сарматы» (ну, последние, – если все-таки взлетят), атомоходы, которые то погружаются под лёд, то лезут на лед, С-300, С-400 и С-500, которые худо-бедно, но хотя бы Кремль прикрывают, и, в конце концов, как те самые «Искандеры», которых не надо смешить? Все это как раз и создаёт у обывателя иллюзию, что Россия еще ого-го-го какая технологическая держава. Я не буду идти проторенным путем и высчитывать, сколько компонентов в каждом из этих чудес военной техники ворованные или выданные китайцами «под расписку» в долг. В конце концов, не важно – как, важно, что есть. Меня волнует другое: и «Кинжалы», и «Искандеры» при всем их «великолепии» (особенно легко демонстрируемом, когда речь идет о войнах с противником, либо никогда не имевшим, либо сознательно разрушившим собственную «оборону») являются прошлым веком – не в переносном, а в прямом смысле слова (поэтому безо всяких кавычек). Это все еще былое великолепие.

Путину повезло в том смысле, что он может позволить себе пару десятков лет оставаться технологическим рантье и паразитировать на советском технологическом капитале. Практически все так называемые «новые» разработки путинской оборонки относятся к разряду вытащенных из запасников, перелицованных или усовершенствованных идей и заготовок советского ВПК. Они обеспечивают Путину некоторое плато технологической стабильности на тот относительно короткий по меркам истории, но достаточно продолжительный по меркам конкретной человеческой жизни период, пока Запад и Китай (а, возможно, в будущем и Индия) переходят на новую технологическую орбиту. Это очень красивое топтание на месте с выжиманием последних капель масла из советского технологического жмыха, но никакого развития здесь нет и в помине. А это значит, что к моменту окончания перехода конкурентов на следующий уровень путинская карета «технологического суверенитета» превратится в тыкву. Это будет системный обвал, и поэтому то, что сейчас происходит с космосом, – это всего лишь тест-драйв для этой будущей тыквы, запряженной мышами с крысой-погонялой в качестве извозчика.

Все написанное выше относится к разряду «капитан очевидность», и для этого вообще не стоило бы марать Телеграм, если бы не одно забавное обстоятельство. Волноваться по поводу происходящего должны были бы не пацифисты-антифашисты, для которых превращение России в технологический раритет является скорее не проблемой, а способом ее решения, а тот самый русский deep state, который так озабочен судьбой своей «тысячелетней империи». Это для них существующий режим является главным препятствием к достижению своей мечты, это их лихие черти должны были бы мутить воду во пруду по поводу того, как путинские элиты крадут у империи будущее, отказывая ей в реальном развитии. Но молчат: видимо, прав был поэт – и даже в «палате номер шесть» настоящих буйных мало и не хватает вожаков.

Владимир Пастухов, Telegram

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