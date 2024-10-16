Компанию Цукерберга будут судить в США 16.10.2024, 13:22

За зависимость подростков от соцсетей.

Компания Meta должна будет отвечать в суде за иски американских штатов, которые обвиняют ее в причинении проблем с психическим здоровьем среди подростков из-за создания зависимости от платформ Facebook и Instagram.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Судья окружного суда США в Окленде Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила попытку Meta отклонить претензии, выдвинутые штатами в двух отдельных исках, поданных в прошлом году. Один из них касается более 30 штатов, в том числе Калифорнии и Нью-Йорка, а другой был подан Флоридой.

Роджерс ограничила часть претензий штатов, согласившись с Meta, что федеральный закон, известный как Раздел 230, который регулирует онлайн-платформы, частично защищает компанию. Однако она признала, что штаты предоставили достаточно информации о якобы обманчивых заявлениях компании, чтобы продолжить рассмотрение большинства дел.

Судья также отклонила ходатайство Meta, TikTok компании ByteDance, YouTube материнской компании Google Alphabet и SnapChat компании Snap о закрытии связанных с этими исками дел о личных травмах, поданных отдельными истцами. Однако эти компании не являются ответчиками в исках от штатов.

Решение открывает путь для штатов и других истцов собирать дополнительные доказательства и потенциально выйти на судебный процесс. Это не является окончательным решением по сути их дел.

«Meta должна нести ответственность за реальный вред, который она нанесла детям здесь, в Калифорнии и по всей стране», - говорится в заявлении генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты.

Адвокаты истцов по личным травмам в совместном заявлении назвали это решение «значительной победой для молодых людей по всей стране, которые пострадали от зависимости и вредного воздействия социальных медиа».

Представитель Meta заявил, что компания в целом не согласна с решением и что она «разработала ряд инструментов для поддержки родителей и подростков», включая новые «аккаунты для подростков» в Instagram с дополнительными средствами защиты.

Представитель Google назвал обвинения «абсолютно ложными» и сказал, что «обеспечение молодежи более безопасным и здоровым опытом всегда было центральным в нашей работе».

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