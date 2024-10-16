Уничтожение полка оккупантов: ГУР показало видео спецоперации

Уничтожение полка оккупантов: ГУР показало видео спецоперации1
- 16.10.2024, 13:47
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Часть оккупантов попала в плен.
Бойцы ГУР Минобороны Украины провели успешную операцию в Харьковской области, создающую условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера региона. В Главном управлении разведки сообщили детали и показали видео.
В операции принимали участие бойцы подразделений «Артан», Kraken и Международного легиона. Они зачистили от россиян 400 гектаров леса к северу от Липцев.
«Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков - захват батальонного района обороны противника, уничтожение трех мотострелковых батальонов, отряда «шторм» и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ», - отметили в ГУР.
Также украинские бойцы взяли пленных. Указано, что после зачистки соответствующей территории леса положение оккупантов на этом отрезке фронта ухудшилось и близко к безнадежному.
«Особенностью сделки стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ «Хартия» с несравнимо низкими потерями. Это пример отличного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения», – добавили в ГУР.