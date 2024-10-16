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Что случилось с маслицем?

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 16.10.2024, 14:11
  • 3,602
Что случилось с маслицем?

Россия — удивительная страна.

Прошлый год заканчивался страстями по яйцам, цены на которые вдруг резко подскочили, в этом году проблемы с сливочным маслом. С начала года цены на него скакнули аж на 18% ( это к вопросу о реальной инфляции), кило стоит уже больше 1040 руб., и скоро пачку масла, видимо, будут преподносить как презент, вместо шоколадки.

Что случилось с маслицем? Оказывается, главная причина — нехватка молока: рост производства не поспевает за аппетитами россиян. Народ резко подсел на молочную диету, увеличив потребление молочки со 165 до 250 -270 кг в год /на чел. за какие-то 3-4 года. А еще не хватает молочного жира — треть его импортируют, но южноамериканский из-за логистики слишком дорог.

Но ничего, успокаивают в Минсельхозе. Уже принимаются меры увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран. Это должно насытить рынок и стабилизировать цены.

Ждем-с. Но главное, чтоб масло было исключительно из дружественных стран. А то ведь с недружественным маслом и бутерброд в горло не полезет.

Telegram-канал «СерпомПо»

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