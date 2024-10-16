В центре Минска нашли здание без адреса 5 16.10.2024, 15:52

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Тайну объекта приоткрыли местные жители.

На нетипичную для минских ландшафтов постройку обратил внимание телеграм-канал «Минск и минчанин». Здание, похожее на деревенское сельпо, обнаружилось во дворе жилых домов на проспекте Независимости. Агентство «Минск-Новости» попыталось разобраться в предназначении объекта.

Темно-зеленый павильон, внешне напоминающий сельский магазин, находится во дворе дома 74 по проспекту Независимости (там же находится «Академкнига» и другие магазины). Интересно, что на современных картах здания нет − обозначены только близлежащие постройки. В Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру об истории строения тоже не знают — тут можно получить сведения об объектах, которые имеют конкретный адрес. А у зеленого павильона его нет.

Тайну объекта приоткрыли местные жители. Старожилы говорят, что здание всегда было складом одного из близлежащих магазинов. (По информации телеграм-канал «Минск и минчанин» − исчезнувшего магазина «Синтетика»).

− Этот склад был здесь, сколько себя помню, − рассказала Елена Ивановна, которая проживает в близлежащем доме с 1965 года. − Строение было здесь еще до того, как я переехала. Пенсионерка добавила, что павильон используют и сегодня. Правда, каким из магазинов, точно сказать не может.

Информацию о том, что постройка — это склад, подтвердила и местная дворничиха. Она отметила, что павильон находится в пользовании магазина «Мегатоп». Этот факт признали и в «ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска». Правда, получить комментарий самого «Мегатопа» о доме без адреса не удалось: руководство торговой точки отказалось общаться с корреспондентом.

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