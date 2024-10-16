закрыть
16 октября 2024, среда, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска нашли здание без адреса

5
  • 16.10.2024, 15:52
  • 3,276
В центре Минска нашли здание без адреса

Тайну объекта приоткрыли местные жители.

На нетипичную для минских ландшафтов постройку обратил внимание телеграм-канал «Минск и минчанин». Здание, похожее на деревенское сельпо, обнаружилось во дворе жилых домов на проспекте Независимости. Агентство «Минск-Новости» попыталось разобраться в предназначении объекта.

Темно-зеленый павильон, внешне напоминающий сельский магазин, находится во дворе дома 74 по проспекту Независимости (там же находится «Академкнига» и другие магазины). Интересно, что на современных картах здания нет − обозначены только близлежащие постройки. В Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру об истории строения тоже не знают — тут можно получить сведения об объектах, которые имеют конкретный адрес. А у зеленого павильона его нет.

Тайну объекта приоткрыли местные жители. Старожилы говорят, что здание всегда было складом одного из близлежащих магазинов. (По информации телеграм-канал «Минск и минчанин» − исчезнувшего магазина «Синтетика»).

− Этот склад был здесь, сколько себя помню, − рассказала Елена Ивановна, которая проживает в близлежащем доме с 1965 года. − Строение было здесь еще до того, как я переехала. Пенсионерка добавила, что павильон используют и сегодня. Правда, каким из магазинов, точно сказать не может.

Информацию о том, что постройка — это склад, подтвердила и местная дворничиха. Она отметила, что павильон находится в пользовании магазина «Мегатоп». Этот факт признали и в «ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска». Правда, получить комментарий самого «Мегатопа» о доме без адреса не удалось: руководство торговой точки отказалось общаться с корреспондентом.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов
Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип