Зеленский заявил, что Украина сегодня воюет с тремя странами
- 16.10.2024, 16:26
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Есть ли в списке Беларусь?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 октября в Верховной Раде, что страна ведет войну сразу с тремя государствами: Россией, Северной Кореей и Ираном. При этом он не упомянул Беларусь, которая с подачи Лукашенко стала базой для масштабного наступления российских оккупационных сил на Украину.
«В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на данный момент уже есть Северная Корея – семья Ким, которая держит в рабстве более 20-миллионную часть корейского народа», — отметил Зеленский.
Он добавил, что украинская военная разведка фиксирует не только поставки оружия из Северной Кореи в Россию, но и отправку рабочих, которые заменяют убитых россиян и пополняют ряды российской армии.
Кроме того, Зеленский напомнил о роли Ирана, который поставляет России дроны-камикадзе, подчеркивая его участие в конфликте.
«Каждый видит помощь иранского режима для Путина так же, как и сотрудничество Китая с Россией. Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных, действенных шагов для того, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией устава ООН», — добавил президент Украины.