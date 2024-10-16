Российский тренер сборной Казахстана попал в скандал
- 16.10.2024, 16:41
Неудачно пошутил.
Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений у местной Федерации футбола по поводу поведения главного тренера национальной команды, россиянина Станислава Черчесова.
Как сообщает пресс-служба министерства на своем официальном сайте, россиянин продемонстрировал неуважительное отношение к казахскому языку. На пресс-конференции после матча со Словенией в Лиге наций Черчесов, отвечая на вопрос журналиста, который задавал его на казахском языке, сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?».
«Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку», — говорится в сообщении.