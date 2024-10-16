Под Лидой выставили на торги ликеро-водочный завод 16.10.2024, 16:54

Необычный лот пытаются продать в третий раз.

В агрогородке Можейково, расположенном в Лидском районе, третий раз выставляется на продажу ликеро-водочный завод. Первоначально владельцы оценили комплекс зданий в 20,3 миллиона рублей, однако в сентябре текущего года цена возросла до 30 миллионов, но покупателей это не привлекло. Теперь, в октябре, объект снова выставлен на торги.

На сайте электронной торговой площадки государственного предприятия «БелЮрОбеспечение» указана новая стартовая цена — 24 миллиона белорусских рублей. В состав продаваемого имущества входят производственный цех, спиртохранилище, склад готовой продукции и другие помещения, общей площадью 2681,4 квадратного метра.

Завод уже трижды пытались продать: сначала он был представлен на площадке «БУТБ-Имущество», а затем на «БелЮрОбеспечении», где он находится и сейчас. Хотя комплекс зданий довольно современный, он находится в залоге по ипотечному кредиту «Белагропромбанка». Торги запланированы на 17 октября в Гродно.

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