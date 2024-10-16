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Когда белорусы могут запретить снимать их на видео и фото?

  • 16.10.2024, 17:28
  • 2,888
Когда белорусы могут запретить снимать их на видео и фото?

Разъяснение адвоката.

Адвокат из Могилевской областной коллегии адвокатов Ирина Ивкина разъяснила, в каких случаях белорусы имеют право запретить съемку своих изображений на фото и видео, даже если это происходит в общественных местах, таких как улицы, парки или дворы.

По словам Ивкиной, размещение фотографий и видеозаписей с людьми, которые случайно оказались в кадре, разрешено без их согласия в личных социальных сетях, при условии, что это не связано с предпринимательской деятельностью.

«Если речь идет о коммерческой деятельности, то получение согласия обязательно. Изображение лица считается биометрическими данными, которые относятся к категории специальных персональных данных», — отметила адвокат в своем видеообращении.

Таким образом, если человек потребует удалить фотографии или видео, использованные в коммерческих целях (например, для рекламных материалов), это будет законным требованием.

Как сказано в законе «О защите персональных данных», специальные персональные данные – персональные данные, касающиеся расовой либо национальной принадлежности, политических взглядов, членства в профессиональных союзах, религиозных или других убеждений, здоровья или половой жизни, привлечения к административной или уголовной ответственности, а также биометрические и генетические персональные данные.

К слову, согласие нужно не только на публикацию фото с людьми в коммерческих целях, но и на проведение съемки, потому что это тоже является обработкой персональных данных.

Согласно этому же закону, обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных.

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