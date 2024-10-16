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ВСУ взяли в окружение 155-ю бригаду ВС РФ под Курском

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  • 16.10.2024, 18:53
  • 12,530
ВСУ взяли в окружение 155-ю бригаду ВС РФ под Курском

Что известно.

Подразделения печально известной 155-й бригады морской пехоты ВС России оказались в окружении ВСУ при наступлении в Курской области.

Об этом сообщил 16 октября российский Z-ресурс «Северный канал», имеющий связи с российской армией, передает «Диалог.UA».

Проблемы у 155-й бригады ВС РФ возникли в районе Новоивановки, что на северо-западном фланге Курского направления. У российских солдат нет доступа к боеприпасам и продовольствию.

«Они оказались фактически в окружении украинских сил», - пишет Z-канал.

Он уточнил, что, несмотря на «критическую ситуацию», командиры отправляют в Москву лживые отчеты о несуществующих успехах бригады. Проблемы замалчиваются.

«Трудностей немало, и впереди нас ждут еще большие испытания», - сообщил «Северный канал».

Отметим, что 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ фигурирует в многочисленных сообщениях о совершении военных преступлений на территории Украины, а также в Курской области. Подразделение участвовало в кровавом наступлении на Мариуполь, а после отличилось убийствами и пытками гражданских и военнопленных, а также мародерством.

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