В Иране заявили о наличии оружия «мощнее ядерного» 16.10.2024, 18:57

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Неделей ранее иранские депутаты обращались в Совбез с просьбой разрешить создание ядерного оружия.

Иран обладает оружием мощнее ядерных бомб, заявил в интервью для Iran Watch бригадный генерал, бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами.

«В нашем распоряжении есть оружие мощнее ядерных бомб, — сказал он. — Мы на 100% используем потенциал и возможности нашей страны, поэтому сегодня мы обладаем неограниченной мощью».

Оборонная доктрина Ирана, следуя фетве верховного лидера страны Али Хаменеи, содержит запрет на создание ядерного оружия, так как его производство считается противоречащим исламу.

9 октября иранские депутаты обратились в Высший совет национальной безопасности (Совбез) исламской республики с просьбой пересмотреть национальную оборонную доктрину и разрешить создание ядерного оружия. Поводом стали угрозы Израиля атаковать ядерные и нефтяные объекты Ирана, объяснял депутат Мохаммад Реза Сабагян Бафги.

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