Четыре «шахеда» могли залететь с территории Беларуси в Украину 1 16.10.2024, 20:32

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Дроны запустили россияне.

Четыре дрона-камикадзе типа «Шахед», которые использует Россия, могли зайти с территории Беларуси в Украину, сообщают украинские телеграм-каналоы.

Около 19.30−20.00 четыре «шахеда» залетели на территорию Украины. Предварительно, они залетели со стороны Беларуси, свидетельствуют данные eRadarrua.

Известно, что два из них залетели в районе Киевского водохранилища, и еще два зашли в районе Чернигова.

eRadarrua отмечает, что на текущий момент неизвестно откуда именно их запустили, не исключено, что запуск мог производиться из Брянской области России.

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