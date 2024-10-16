Четыре «шахеда» могли залететь с территории Беларуси в Украину

Четыре «шахеда» могли залететь с территории Беларуси в Украину1
- 16.10.2024, 20:32
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Дроны запустили россияне.
Четыре дрона-камикадзе типа «Шахед», которые использует Россия, могли зайти с территории Беларуси в Украину, сообщают украинские телеграм-каналоы.
Около 19.30−20.00 четыре «шахеда» залетели на территорию Украины. Предварительно, они залетели со стороны Беларуси, свидетельствуют данные eRadarrua.
Известно, что два из них залетели в районе Киевского водохранилища, и еще два зашли в районе Чернигова.
eRadarrua отмечает, что на текущий момент неизвестно откуда именно их запустили, не исключено, что запуск мог производиться из Брянской области России.