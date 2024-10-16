«Рамштайн» под председательством Байдена пройдет онлайн
- 16.10.2024, 22:52
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в ноябре.
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров состоится в ноябре в виртуальном формате.
Об этом говорится в коммюнике Белого дома после телефонного разговора президентов Украины и США в среду.
В Белом доме отметили, что Джо Байден и Владимир Зеленский обязались интенсифицировать планирование помощи в сфере безопасности вместе с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину оборудованием, необходимым для того, чтобы взять верх в войне.
«В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, где лидеры будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины», – говорится в коммюнике.
Напомним, 12 октября Джо Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата «Рамштайн». Однако из-за приближения урагана «Милто» к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу.