Ученые: Активность Солнца достигла максимума 17.10.2024, 3:02

Она может продлиться до следующего года.

Представители NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Международной группы по прогнозированию солнечного цикла объявили, что Солнце достигло максимума в своем цикле активности. И этот максимум может продлиться до следующего года, сообщает Phys.org.

Солнечный цикл – это естественный цикл активности нашей звезды. Примерно каждые 11 лет магнитные полюса солнца меняются местами, и Солнце переходит из спокойного состояние в активное.

NASA и NOAA отслеживают солнечные пятна, чтобы определить и предсказать ход солнечного цикла и солнечную активность. Пятна на Солнце – это более холодные области, связанные с концентрацией магнитного поля. Это видимый компонент активных областей, областей интенсивных и сложных магнитных полей на Солнце, которые являются источником солнечных извержений.

«Во время солнечного максимума количество солнечных пятен, а следовательно, и уровень солнечной активности, увеличивается. Это увеличение активности дает захватывающую возможность узнать о нашей ближайшей звезде, но также вызывает реальные эффекты на Земле и во всей нашей Солнечной системе», — завил Джейми Фейворс, директор Программы космической погоды в NASA.

Солнечная активность влияет на условия в космосе, известные как солнечная погода. Например, она может повлиять на спутники и астронавтов, которые находятся в космосе, а также на системы связи и навигации, такие как радио и GPS, и электросети на Земле. Когда Солнце более активно, явления космической погоды становятся более частыми.

Например, в мае этого года корональный выброс массы (КВМ) запустил облака заряженных частиц и магнитных полей в сторону Земли, вызвав самую сильную магнитную бурю на Земле за два десятилетия и, возможно, мощнейшие полярные сияния, зарегистрированных за последние 500 лет.

«Это заявление не означает, что это пик солнечной активности, который мы увидим в этом солнечном цикле. В то время как Солнце достигло периода солнечного максимума, месяц, когда солнечная активность достигнет пика на Солнце, не будет определен в течение месяцев или лет», — сказал Эль-Саид Талаат, директор по операциям космической погоды в NOAA.

Наступил ли пик солнечной активности, нельзя определить сразу, поскольку окончательно констатировать его можно только после последовательного снижения активности. По прогнозам ученых, фаза максимума активности продлится еще около года, а затем пойдет на спад.

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