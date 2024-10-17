The Economic Time: КНДР нанесла удар по самому Киму 1 17.10.2024, 11:09

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Диктатора могут точечно ликвидировать.

Северная Корея пошла на радикальные меры и окончательно разорвала связи с Южной, объявив ее «главным врагом».

Чтобы слова не выглядели пустыми, был отдан приказ взорвать дороги и железнодорожные пути на границе. Сеульские официальные лица полагают, что Пхеньян мог спровоцировать новую волну конфликта с Южной Кореей, чтобы отвлечь внимание от нарастающего внутреннего недовольства.

Об этом сообщает The Economic Time.

На протяжении десятилетий Северная Корея официально выступала за объединение, и в Конституциях обеих стран (Северной и Южной) прописано стремление к суверенитету над всей территорией полуострова.

Однако в январе этого года верховный лидер Севера Ким Чен Ын объявил Южную Корею своим «главным врагом», прервал все виды связи до «необратимого уровня» и удалил из официальных документов упоминания о «примирении» или «соотечественниках».

Резкое обострение ситуации связано с угрозой войны из-за дронов, запускаемых с Юга. Заявления Севера о том, якобы Сеул запускает беспилотники над Пхеньяном, что является серьёзным нарушением безопасности, появились на первых страницах строго контролируемых государственных СМИ.

Важно отметить, что противовоздушная оборона Северной Кореи оставляет желать лучшего, поэтому такие инциденты воспринимаются как серьезная угроза.

«Беспилотники, летящие над столицей, могут предоставить разведданные, которые в случае конфликта позволят южнокорейским силам нанести точечный удар по самому Ким Чен Ыну», - сообщил аналитик из США Анкит Панда.

Это попытка объединить «жителей Северной Кореи, разочарованных ложным режимом семьи Kим», заявили в армии Южной Кореи.

Советник по нацбезопасности Син Вонсик отметил: «Пхеньян усиливает напряженность, чтобы укрепить контроль над внутренними проблемами».

Сеул обвиняет Север в эскалации для отвлечения внимания от кризиса, вызванного наводнениями. «Северная Корея - это режим, который парадоксально поддерживает свою стабильность за счет существования внешних угроз для своей системы», - добавил Син Вонсик.

Однако южнокорейские военные напомнили, что Север неоднократно отправлял беспилотники на Юг, включая район Ёнсан в Сеуле, где находится президентская резиденция, в 2022 году.

Россия поддерживает Северную Корею в этом конфликте, поскольку они стали ближе после начала войны Кремля против Украины в 2022 году.

Сеул утверждает, что Ким Чен Ын поставляет оружие для использования против Киева, а президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Пхеньян в отправке солдат в помощь российской армии.

После подрывов межкорейских дорог Китай призвал избегать эскалации, но Россия, поддерживая Пхеньян, обвинила Сеул в использовании беспилотников, назвав это «грубым нарушением суверенитета».

Международное сообщество осуждает действия КНДР и России.

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