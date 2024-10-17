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Экс-главе стачкома «Нафтана» Ольге Бритиковой добавили три года колонии

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  • 17.10.2024, 11:23
Экс-главе стачкома «Нафтана» Ольге Бритиковой добавили три года колонии
Ольга Бритикова

Итоговый приговор — 6 лет заключения.

Бывшей главе стачкома «Нафтана» Ольге Бритиковой добавили три года к сроку по новому обвинению, об этом стало известно из мониторинга правозащитного центра «Вясна» за сентябрь. Итоговый приговор активистке — 6 лет колонии.

Бритикова проработала на заводе 16 лет. В 2022 году после того, как она сфотографировала бюллетень на «референдуме», ее арестовывали 5 раз подряд на 15 суток. В ноябре ее арестовали вновь, по статье о нарушении порядка или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), за рисунок с надписью «Нет войне» на странице в фейсбуке.

В 2022 году она провела под административным арестом 105 суток, после чего стало известно, что против нее завели уголовное дело.

Витебский областной суд 8 апреля в закрытом режиме приговорил Ольгу к трем годам колонии в условиях общего режима. Активистку обвинили в «разжигании иной социальной розни либо вражды» по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса. Такой приговор озвучила судья Галина Бондал.

В августе женщину снова начали судить, в обвинении были статьи о призывах к мерам против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК) и содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК).

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