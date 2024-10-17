«Внедряй наши шуфлядки»: белоруска рассказла, как москвичи ее не понимают 1 17.10.2024, 11:32

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Это стало открытием для девушки.

Белоруска из Витебска переехала жить и работать в Москву и теперь делится впечатлениями в тиктоке. Открытием для девушки стало то, что россияне не всегда ее понимают, пишет «Наша Нива».

Блогер работает в сфере стоматологии и занимается моделированием зубных протезов и коронок в специальных программах. Теперь она с юмором жалуется, что после эмиграции люди перестали ее понимать.

— Когда я прошу достать мне что-то из шуфлядки, люди теряются. Они не понимают, что такое шуфлядка. А это «ящик». И теперь у меня на работе исчезли все «ящики», остались только шуфлядки. Потому что всем очень понравилось это слово.

Непонимание возникало и со словом «гольфик».

— Они не понимают фразу «Когда мне холодно, я надеваю гольфик». «В смысле гольфик? Один длинный носок?». А гольфик — это водолазка.

Не обошлось и без бурака — загадочного для россиян ингредиента борща. Саму девушку удивило, насколько по-разному белорусы и россияне произносят одни и те же слова.

Менее чем за сутки видео набрало 185 тысяч просмотров и около 17 тысяч лайков.

Комментаторы одобряют просветительскую деятельность витеблянки: «Молодчинка, внедряй там наши шуфлядки, кветки, цукерки». Среди слов, которым предлагают девушке учить коллег, оказались также буська, собойка и байка.

Для кого-то стало открытием, что по-русски бурак называется иначе. Но были и грустные комментарии: «А меня и в Беларуси не понимают. Я в школе сказала что-то вроде «Нецікава, не буду», и все сразу «что ты сказала?», «что за нецікава?».

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