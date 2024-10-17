закрыть
17 октября 2024, четверг, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Внедряй наши шуфлядки»: белоруска рассказла, как москвичи ее не понимают

1
  • 17.10.2024, 11:32
  • 1,278
«Внедряй наши шуфлядки»: белоруска рассказла, как москвичи ее не понимают

Это стало открытием для девушки.

Белоруска из Витебска переехала жить и работать в Москву и теперь делится впечатлениями в тиктоке. Открытием для девушки стало то, что россияне не всегда ее понимают, пишет «Наша Нива».

Блогер работает в сфере стоматологии и занимается моделированием зубных протезов и коронок в специальных программах. Теперь она с юмором жалуется, что после эмиграции люди перестали ее понимать.

— Когда я прошу достать мне что-то из шуфлядки, люди теряются. Они не понимают, что такое шуфлядка. А это «ящик». И теперь у меня на работе исчезли все «ящики», остались только шуфлядки. Потому что всем очень понравилось это слово.

Непонимание возникало и со словом «гольфик».

— Они не понимают фразу «Когда мне холодно, я надеваю гольфик». «В смысле гольфик? Один длинный носок?». А гольфик — это водолазка.

Не обошлось и без бурака — загадочного для россиян ингредиента борща. Саму девушку удивило, насколько по-разному белорусы и россияне произносят одни и те же слова.

@g_liinkaa #рекомендации ♬ W.A.Mozart, Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 in A major - AllMusicGallery

Менее чем за сутки видео набрало 185 тысяч просмотров и около 17 тысяч лайков.

Комментаторы одобряют просветительскую деятельность витеблянки: «Молодчинка, внедряй там наши шуфлядки, кветки, цукерки». Среди слов, которым предлагают девушке учить коллег, оказались также буська, собойка и байка.

Для кого-то стало открытием, что по-русски бурак называется иначе. Но были и грустные комментарии: «А меня и в Беларуси не понимают. Я в школе сказала что-то вроде «Нецікава, не буду», и все сразу «что ты сказала?», «что за нецікава?».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов