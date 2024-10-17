Сторонники РПЦ взяли штурмом собор в Черкассах и устроили там беспорядок 17.10.2024, 11:37

Стали известны подробности скандала.

Утром в четверг, 17 октября, прихожане УПЦ Московского патриархата взяли штурмом Свято-Михайловский собор в центре Черкасс после того, как стало известно о его переходе в ПЦУ.

РБК-Украина рассказывает о ходе событий вокруг храма в Черкассах.

Почему прихожане УПЦ МП атаковали собор в Черкассах

Ранним утром четверга, 17 октября, военный священник СУВД ПЦУ Владимир Ридный сообщил, что самый большой православный храм Украины, длительное время находившийся под управлением московского патриархата - вернулся в лоно Украинской церкви (перешел в Православную церковь Украины).

«Отныне Свято-Михайловский кафедральный собор будет всегда открыт для наших военнослужащих, ведь он уже стал Гарнизонным», - написал он в своем Facebook.

Отмечается, что на территории храма будет также создан центр национально-патриотического воспитания, воскресная школа и подготовка капелланов.

«Более того, есть еще очень много проектов, которые будут совместно воплощаться украинской общиной. Все прихожане, которые были и остаются в Украинской православной церкви (московского патриархата) - приглашаем к молитве в Гарнизонном храме на украинском языке», - подытожил капеллан.

Немного позже местные Telegram-каналы начали сообщать о том, что под собором собираются сторонники УПЦ МП. Они якобы ждали прибытия неоднократно подозреваемого в разжигании межрелигиозной вражды митрополита Феодосия и брызгались святой водой.

Уже в скором времени прихожане московского патриархата начали штурмовать собор. Очевидцы сообщали, будто бы верующие сломали входные ворота, прорвались на территорию храма и начали выгонять капелланов ПЦУ и представителей общины (применяя слезоточивый газ).

Ридный опубликовал новый пост, в котором сообщил, что «московские прихвостни, ведя перед собой зазомбированных бабушек и детей, прорвали вход в собор».

«Пока наши защитники защищают границы Украины мы не можем отстоять наш храм? Так что прямо сейчас со стороны улицы Максима Железняка, там где полиграфия, собираемся, чтобы отстоять свой храм и забрать его у московского патриархата! Езжайте из дома, с работ, отовсюду! Прямо сейчас», - подчеркнул военный священник.

В пресс-службе полиции Черкасской области в Facebook сообщили, что в Черкассах возле Свято-Михайловского собора работает:

- следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции;

- полицейские группы коммуникации;

- патрульные.

«В данный момент полные обстоятельства выясняют следователи и определяют правовую квалификацию происшествия, а также устанавливают участников инцидента», - подытожили правоохранители.

Тем временем военный священник СУВД ПЦУ опубликовал видео-трансляцию с места события.

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