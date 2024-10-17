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«Русский мир» по-пекински

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  • Андрей Кузичкин, Postimees
  • 17.10.2024, 11:48
  • 3,984
«Русский мир» по-пекински

Китай 160 лет ждал, пока РФ станет его вассалом.

Продолжающаяся война в Украине и западные санкции вынудили Путина с целью спасения российской экономики создать для Китая режим максимальных преференций. В связи с этим в экспертном сообществе обсуждаются перспективы колонизации Китаем российского Дальнего Востока и Сибири.

Я семь раз посещал Китай, в том числе в составе официальных делегаций, и хочу поделиться своими наблюдениями и мнением.

От хозяина до вассала

В 1860 году в Пекине был подписан договор между Россией и Китаем, превративший, по сути, Поднебесную империю в вассала российского императора. С тех пор много воды унесла Желтая река – Хуанхэ, и история российско-китайских отношений прошла множество крутых поворотов.

Сталин помог китайским коммунистам прийти к власти в 1949 году. Никита Хрущев считал лидера коммунистического Китая Мао Цзэдуна своим лучшим другом и подарил ему советскую военно-морскую базу Порт-Артур и город Дальний (ныне агломерация Далянь, провинция Ляонин). Однако, когда Мао попросил своего советского друга подарить Китаю еще и атомную бомбу, а Хрущев отказал в этой просьбе, отношения между Пекином и Москвой резко ухудшились. СССР и Китай превратились в смертельных врагов.

Кульминацией вражды стал вооруженный конфликт на острове Даманский на реке Уссури в 1969 году. В ходе боев погибли десятки советских и китайских солдат. Отношения между СССР и Китаем стали постепенно восстанавливаться после смерти Мао. Но разворот России на Восток случился в 2014 году после аннексии Крыма и введенных против путинского режима санкций Запада: Китай превратился в важного экономического партнера Москвы. А после начала развязанной Путиным войны с Украиной Пекин приобрел статус покровителя и спасителя путинского режима. И Россия стала вассалом Китая. Таковы парадоксы истории.

Свет и тени экономического сотрудничества Китая и России

Согласно официальной статистике, рост товарооборота между Китаем и Россией до 2024 года носил взрывной характер. В 2023 году закупки китайской продукции российскими компаниями выросли на 78%. При этом Китай заполнил те сегменты российского рынка, которые раньше были заняты западными компаниями, и начал поставлять автомобили, строительную и дорожную технику, запасные части, инструменты, электронные гаджеты и бытовую электротехнику.

Доля Китая во внешнеторговом обороте России выросла за два года войны почти в два раза и составила 33%. При этом почти половина зарубежных поставок сырой нефти и угля из России приходится именно на Китай, а 90% расчетов производилось в юанях. Однако доля России во внешней торговле Китая за это время изменилась незначительно, увеличившись с 2,5 до четырех процентов. Для гигантской экономики Китая расхваленная Кремлем «российская экономическая мощь» – все равно, что лягушка для дракона.

К тому же введенные США новые санкции против банков, обслуживающих российские счета, вынудили Китай сократить объемы сотрудничества с Россией. И в 2024 году рост товарооборота между Москвой и Пекином сменился падением в разных сегментах рынка на пять-десять процентов.

Однако есть основания полагать, что экономическая инфильтрация Китая в Россию обширнее и глубже, но скрыта в тени. Почти 90% китайских инвестиций в российскую экономику осуществляются через офшоры на Виргинских и Каймановых островах. Китайские компании незаконно заготавливают миллиарды кубометров древесины в Сибири и на Дальнем Востоке, занимаются контрабандой золота, алмазов, ценных пород рыбы. И если раньше российские правоохранительные органы с этим боролись, то теперь закрывают глаза, так как находятся на содержании у китайского бизнеса. Недавно в Москве начались слушания по уголовному делу чиновника Минобороны России, который в том числе выдавал незаконные разрешения китайским компаниям на вырубку леса на территории воинских частей от Москвы до Владивостока. В последние годы в России происходит масштабная криминализация связей с Китаем.

Так на российском Дальнем Востоке активизировалась этническая китайская организованная преступность в лице «триад», действующих в союзе с российским криминальным миром. По данным американских исследователей, в настоящее время на территории РФ активно действуют отделения таких известных китайских триад, как Big Circle, 14K, Red Sun и Sun Yee On. Китайцы вывозят из России стратегическое сырье, которое их российские «коллеги» похищают на предприятиях. Из Приморья нелегально в Китай вывозятся женьшень, шкуры амурских тигров, медвежьи лапы и желчь. Другая важная сфера деятельности китайской мафии – рэкет китайских бизнесменов, работающих в России, создание теневых финансовых структур и даже банков и открытие подпольных казино.

Выгодная статья нелегального экспорта в Китай – поставка «живого товара». Эксперты говорят, что ежегодно в Китай вывозят до 15 тысяч русских девушек, занимающихся оказанием сексуальных услуг. Это днем Пекин – образцовая столица коммунистического государства. А ночью здесь правит мафия. И на каждом рынке можно найти «меховой салон», где по сходной цене предлагают шубу и русскую «Наташу». И если легальный товарооборот России и Китая в 2023 году составил $240 млрд, то оборот теневого китайского бизнеса в России оценивается в $70-100 млрд.

«Русский мир» по-пекински

Российское общество известно своей ксенофобией и усиление экономической зависимости России от Китая несет определенные риски роста антикитайских настроений. Поэтому правительство Китая последние 20 лет реализует стратегию продвижения китайской цивилизации в пространство российской культуры и духовной жизни. Для этого Пекин использует множество инструментов. В первую очередь, это популяризация китайского языка.

В России при университетах действует около 20 Институтов Конфуция, где преподаются китайский язык, основы китайской философии и культуры. Чем ближе к Китаю, тем плотность китайского влияния выше. Так, в пограничном Благовещенске, городе с населением 240 тыс. человек, услуги по изучению китайского языка предлагают 60 учебных центров. Китайский язык также изучают в детских садах, а с прошлого года его начали преподавать и в муниципальных школах Благовещенска, начиная с первого класса.

Похожая ситуация в пограничных с Китаем Хабаровске и Владивостоке. Во-вторых, распространение китайских нарративов на русском языке. Для этого используются такие каналы, как русскоязычная версия китайских информационных агентств Жэньминь-жибао и Синьхуа, а также телевизионная сеть круглосуточного вещания на русском языке CGTN. На русском языке для распространения в России издается журнал «Китай» и множество рекламно-информационных справочников о Китае.

В-третьих, ежегодно увеличивается число китайских студентов в России. В 2024 года их число превысило 50 тысяч человек. При этом в китайских вузах обучается 16 тысяч студентов из России. Рутиной стали российско-китайские образовательные форумы.

В-четвертых, растет поток туристического и культурного обмена между Китаем и Россией. Так, в 2024 году количество посещений Китая россиянами и России китайцами с целью туризма выросло почти в два раза и превысило по 300 тыс. человек с каждой стороны. Китайские и российские режиссеры совместно работают над созданием фильмов. А недавно на топовом российском канале ТНТ, специализирующемся на развлекательном контенте, стартовал китайский сезон проекта «Вызов» – квест-шоу российско-китайских команд.

Китайское кулинарное искусство широко изучается в колледжах России. А во Владивостоке работает более 70 кафе и ресторанов китайской кухни. В торговых центрах по всей России открываются специализированные отделы китайских продуктов. И, наконец, это демографическая экспансия, когда на Дальнем Востоке китайцы легализуются, вступая в браки с российскими женщинами и заводя множество детей. Эксперты насчитывают до одного млн членов таких смешанных семей.

Это все «мягкая сила» Пекина. Но есть и «жесткая сила», когда Китай и Россия проводят совместные военные сухопутные и военно-морские учения. Китайская экспансия в Россию по всем направлениям – факт очевидный. Но я сомневаюсь, что за этим может последовать поглощение Китаем самой России или части ее территории.

«Китайская политика – это бесконечный путь хитрости», – сказал Сунь-цзы, китайский политик VI века до н.э. И я после общения с китайцами могу подтвердить: это умные, удивительно работоспособные, талантливые, всегда с неизменно хорошим аппетитом, но очень хитрые люди. Пока Пекину достаточно, что Москва оказалась на положении его вассала и Китай может качать из России дешевые ресурсы и сбывать в Россию свои товары по высоким ценам. Китай оказался главным бенефициаром войны в Украине, и, хотя ключ от мира в Украине лежит в кармане Си Цзиньпина, китайский лидер не спешит его доставать.

Пекин заинтересован в максимальном ослаблении путинского режима, чтобы потом навязать ему различные соглашения, закрепляющие за Китаем роль распорядителя земель на российском Дальнем Востоке и в Сибири. Европе и США это усиление Китая может не понравиться. Но Запад не может Украину защитить, а Сибирь не станет защищать тем более. Однако включать эти территории в состав Китая для Пекина контрпродуктивно.

Во-первых, содержать обширные и малонаселенные территории северного соседа дорого. Китай отделен от Дальнего Востока реками и на протяжении тысяч километров границы соединен с Россией только тремя крупными мостами. В пограничной китайской провинции Хэйлунцзян плотность населения одна из самых низких в Китае, потому что здесь довольно холодный климат. Поэтому желающих переехать на север – для освоения Сибири найдётся среди китайцев немного.

Во-вторых, кадровые решения по назначению губернаторов, мэров и руководителей силовых ведомств в российских дальневосточных городах уже давно согласуются с китайским Харбином, центром провинции Хэйлунцзян и неофициальной столицей российского Дальневосточного федерального округа. Об этом давно пишут блогеры в Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске.

И, в-третьих, китайцы умеют долго ждать: они ждали 160 лет, пока Россия станет их вассалом. А еще через сто лет китайское население Сибири и Дальнего Востока может забыть, что когда-то здесь жили их русские предки, и национальным блюдом вместо сибирских пельменей станет утка по-пекински…

Андрей Кузичкин, Postimees

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