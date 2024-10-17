Грибник под Минском нашел «совершенно уникальный» сорт — «подкукурузники» 17.10.2024, 12:09

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Такие грибы растут исключительно поздней осенью.

Один из пользователей соцсетей и любитель грибов по совместительству опубликовал на просторах TikTok видео, где рассказал о «совершенно уникальном» сорте — так званом «подкукурузнике». Мужчина добавил, что растут такие грибы исключительно после уборки культуры на белорусских полях поздней осенью, пишет telegraf.news.

Конечно, видео снято не без иронии, ведь на самом деле грибы похожи на знакомые с детства подосиновики, бабки или даже боровики. Однако удивляет скорее не это, а то, в каком количестве их нашли на одном из полей под Минском.

В комментариях, к слову, некоторые писали, что подосиновики «часто растут вот так по краю поля, после кукурузы, после зерновых». Другие белорусы, судя по всему, юмора не поняли и то ли в шутку, то ли всерьёз восхищались «новым» сортом грибов.

«Первый раз вижу такие. Даже названия такого не знала», — написала одна из пользовательниц видеоплатформы, а другая добавила: «Супер. Ни разу не видела такого чуда, хоть и выросла в деревне».

«Люди даже в кукурузе грибы собирают, а я всё не выберусь…» — отметил под роликом ещё один пользователь социальной сети.

«Был год, так грибы росли везде: на грядках, на дорожках — везде, где их никогда не было», — загадочно написал очередной белорус.

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