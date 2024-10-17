Глава МВД Польши обвинил белорусские спецслужбы в создании напряжения на границе 1 17.10.2024, 12:37

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Томаш Семоняк (В центре)

Фото: Polsat News

И рассказал об укреплении заграждений.

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил о положительных результатах мер по укреплению пограничного забора. Он отметил, что на участках, где были проведены усиления, не зафиксированы случаи нарушения границы мигрантами. Это заявление было сделано после встречи с руководителями пограничных, полицейских и военных подразделений, задействованных в операции «Безопасное Подлясье».

Польская сторона продолжает усиливать забор, добавляя поперечные планки, чтобы затруднить разжатие прутьев, а также устанавливает дополнительную колючую проволоку на верхней части конструкции.

Кроме того, министр отметил, что борьба с контрабандистами, занимающимися перевозкой мигрантов, продолжается. В этом году было задержано более 500 человек, из которых свыше 100 находятся под арестом.

Семеняк также обвинил белорусские спецслужбы в организации миграционного давления. Он добавил, что польская сторона продолжает оказывать давление на белорусские власти для разрешения кризиса, в том числе с помощью союзников. Ведется работа по информированию стран происхождения мигрантов. Министр напомнил, что правительство Польши утвердило миграционную стратегию, в рамках которой предусмотрена временная приостановка приема заявлений о предоставлении убежища на границе с Беларусью от лиц, не соответствующих критериям для его получения.

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