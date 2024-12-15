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Марк Рютте: Россия давно ведет открытую войну против стран НАТО

  • 15.12.2024, 1:23
Марк Рютте: Россия давно ведет открытую войну против стран НАТО
Марк Рютте

Альянсу необходимо изменить подход и перейти к военному мышлению.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия давно ведет не скрытую, а открытую войну против стран НАТО.

Соответствующее заявление генсек сделал во время выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе. Рютте подчеркнул, что необходимо изменить подход и перейти к военному мышлению, чтобы быть готовыми к возможным атакам, включая, например, применение дронов в Европе, пишет BILD.

Согласно отчету ОБСЕ, с начала войны в Украине Россия осуществила около 150 атак на территории стран НАТО. Среди них - кибератаки на железные дороги, больницы, системы GPS и водоснабжения. Также в отчете говорится о взломах, саботаже и угрозах для военных объектов и подводной инфраструктуры.

Россияне уделяют особое внимание атакам на критическую инфраструктуру. Например, в 2024 году крупные больницы в Румынии и аптеки в США оказались парализованными из-за хакерских атак, а в Европе фиксировались массовые сбои GPS-сигналов. Россию также подозревают в саботаже подводных кабелей в Балтийском море, что повлияло на связь и передачу данных.

Кроме кибератак, в отчете упоминаются случаи физического насилия и покушения. В Италии предотвратили заговор, предусматривающий убийство министра обороны, а в Германии и США выявлены планы нападений на управляющих компаний, связанные с оборонной индустрией.

Москву также обвиняют в использовании миграционного кризиса для дестабилизации границ стран ЕС, пропаганде и во вмешательстве в выборы.

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