Племянница Путина и отработанный материал
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 17.10.2024, 13:28
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Тут все логично.
Племянница Путина, замминистра обороны РФ Анна Цивилева раскритиковала низкое качество российских протезов.
Она заявила, что протезы настолько дрянные, что у одного ветерана от использования протеза произошел разрыв крестообразных связок. И протезы приходится дорабатывать вручную, чтобы можно было пользоваться ими.
Тут все логично. Инвалид войны - это отработанный материал. Никакой пользы Путину и Цивилевой он принести уже не может, поэтому ему кинут в виде подачки деревянную ногу и оставят существовать всю оставшуюся жизнь на нищенскую пенсию.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»