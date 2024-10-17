СМИ: Приближенный к Лукашенко предприниматель зарабатывает на продукции мировых брендов 2 17.10.2024, 14:05

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Продает в Беларуси и поставляет в РФ.

Приближенный к семье Лукашенко предприниматель Александр Зайцев занялся новым бизнесом. Как выяснило «Бюро», одна из связанных с ним компаний продает брендовую одежду из Европы, пишет «Зеркало».

Александр Зайцев родился в 1976 году в Ружанах. Окончил Белорусский государственный экономический университет. Затем работал в коммерческих и государственных учреждениях, в частности в институте при Минэкономики. Был помощником премьер-министра Сергея Сидорского и Виктора Лукашенко, работал в Госсекретариате Совбеза.

Александр Зайцев находится под санкциями США и ЕС за связи с режимом Лукашенко.

В рейтинге «Ежедневника» в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси — 2019 занял 10-е место.

В Минске на пересечении улиц Карла Маркса и Комсомольской расположился бутик брендовой одежды из Европы — «Аутлет парк». Еще одна торговая точка разместилась на проспекте Победителей, недалеко от элитного микрорайона Дрозды. «Аутлет парк» — это аутлет (формат магазина, специализирующегося на продаже одежды известных брендов со значительными скидками. — Прим. ред.) европейского формата со скидками, которые могут доходить до 70%, на оригинальные изделия от ведущих мировых брендов.

«Аутлет парк» принадлежит белорусской компании «Трендхолл», ее директор — Яна Леваневская. Эта фирма существует с 2015 года. Ранее она называлась «Калита Спец», а потом — «Космическое агентство Белкосмос». В сентябре 2023 года фирма получила свое актуальное наименование.

Яне Ливаневской 34 года, но за ее плечами солидный послужной список. Ранее она работала в логистических компаниях «Газ Венчуре» и «Транспетролбалтик», которые связывают с Александром Зайцевым и его партнером по «Бремино групп», табачным магнатом Алексеем Олексиным. В 2020 году Леваневская стала помощницей руководителя в компании «Белказтранс». Это актив еще одного приближенного к белорусским властям бизнесмена Николая Воробья — третьего совладельца «Бремино групп».

Но почему расследователи связывают Яну Леваневскую и беларусские аутлеты именно с Александром Зайцевым? Как отмечает «Бюро», на это указывают данные из Единого государственного регистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси. 1 ноября 2023 года владельцем «Трендхолла» стала подконтрольная Александру Зайцеву логистическая компания «Рузэкспедиция».

Напомним, в августе этого года Минфин США включил «Рузэкспедицию» в новый пакет санкций в том числе как актив Александра Зайцева.

Как выяснило «Бюро», через «Трендхолл» также идут поставки брендовой одежды в Россию.

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