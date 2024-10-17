Путин уже в долгах перед Ким Чен Ыном 1 Наталия Бутырская, «Зеркало недели»

17.10.2024, 14:58

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Приоритеты КНДР могут существенно поменяться.

Президент Владимир Зеленский заявил о «фактическом включении в войну Северной Кореи». По его словам, речь идет «уже не просто о передаче оружия, а фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта». «В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея — семья Ким, которая держит в рабстве больше чем 20-миллионную часть корейского народа», — сказал Зеленский во время выступления в Верховной Раде.

Аналитик предположил, где Россия может использовать солдат из КНДР

В то же время в украинском и западном информационном пространстве появились сообщения о вероятном привлечении северокорейских военных к войне на стороне РФ. Так, издание Kyiv Post, ссылаясь на свои источники в разведке, сообщило о гибели шести и ранении трех северокорейских военнослужащих около Донецка вследствие украинского ракетного удара. Это подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который в своем Телеграм-канале отметил, что военные инженеры из КНДР контролируют процесс запуска оружия и некоторые уже погибли.

Издание The Washington Post, ссылаясь на информацию, полученную от неназванного представителя украинской военной разведки, написало, что «несколько тысяч» северокорейских пехотинцев проходят обучение в РФ и могут быть развернуты на передовой в Украине до конца года. А партизанское движение «СРОК» («Смерть российским оккупантам и коллаборантам») в своем Телеграм-канале сообщило о якобы обнаруженном в Мариупольском районе возле поселка Сартана полигоне, «обустроенном при участии северокорейского контингента». Издание LIGA.net, опять же на основе данных неназванного источника в военной разведке, сообщило, что РФ формирует «особый бурятский батальон» из северокорейских военных на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Ориентировочная численность этого батальона, по их данным, составляет около трех тысяч человек, его могут отправить на выполнение боевых задач в Курской области. В то же время источники «Суспільного» сообщили о подготовке десяти тысяч северокорейцев на Дальнем Востоке.

Ссылки на «свои источники» не дают возможность верифицировать точность и правдивость изложенных в медиа и Телеграм-каналах фактов. Впрочем, вероятность развертывания северокорейских войск на стороне РФ допустил и министр обороны Республики Корея Ким Ён Хён во время выступления на заседании Комитета по обороне Национальной ассамблеи 8 октября, очевидно, чтобы заострить внимание парламентариев на росте проблемы российско-северокорейского сотрудничества.

Нужно отметить, что информацию о появлении северокорейской «живой силы» в той или иной роли на стороне россиян обсуждали практически с начала войны.

Так, еще в первый год полномасштабной агрессии посол РФ в КНДР Александр Мацегора в своих интервью говорил о перспективах привлечения северокорейцев к восстановлению оккупированного Донбасса, тем более что трудовые мигранты на российских территориях — явление достаточно распространенное. Впрочем, война затянулась, очевидно, и для самой Москвы, которая была вынуждена обратиться к Пхеньяну не только за оружием, но и за живой силой. 19 июня этого года Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всестороннем стратегическом партнерстве, фактически заключив военный союз. В нем речь идет о том, что «в случае, если любая из двух сторон введена в состояние войны вооруженным вторжением отдельного государства или нескольких государств, другая сторона предоставляет военную и другую помощь всеми средствами, которыми владеет, без задержки согласно статье 51 Устава ООН и законов КНДР и Российской Федерации».

Сразу после его подписания южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на свои источники сообщил, что уже в июле военно-строительные и инженерные силы КНДР прибудут в оккупированный Донецк для участия в восстановлении инфраструктуры. Учитывая эту информацию, Институт изучения войны указал тогда в своем отчете, что «пока не встречал сообщения о намерении северокорейских войск принимать участие в боевых действиях», но предположил, что прямая северокорейская инженерная поддержка может высвободить российскую боевую силу для операций вдоль фронта и помочь российским усилиям в расширении военной инфраструктуры и оборонительных укреплений. С учетом последних событий можно прийти к выводу, что настоящая договоренность имела место и северокорейских военных могли отправить на оккупированные территории для выполнения отдельных функций в тылу.

Так, в Министерстве обороны РК предположили, что присутствие технических советников может быть признаком того, что Пхеньян предоставляет РФ не только артиллерийские снаряды, но и более совершенное оружие, такое как бронетехника, ракеты и реактивные системы залпового огня, которые нуждаются в их присутствии.

Впрочем, если подтвердится факт непосредственного участия северокорейских солдат в боевых действиях, это будет свидетельствовать о том, что Ким Чен Ын не только получил выгодное поощрительное предложение от Путина, но и пошел на риск потери контроля над своими гражданами, которые могут убежать или сдаться в плен. Считалось, что именно этот страх удерживает его от отправления войск на поле боя. Северокорейцы не могут свободно покидать страну, а те, кто прошел проверку на надежность и смог попасть в круг трудовых мигрантов, пребывают под бдительным надзором спецслужб и ограничены в свободном передвижении. Поэтому чем больше людей попадет на фронт, тем сложнее будет держать их под контролем.

Но динамика российско-северокорейских отношений, как и общая геополитическая ситуация, в которой Пхеньян видит шанс на повышение своих военно-технических возможностей и получение навыков ведения современной войны, может существенно корректировать поведение и приоритеты Ким Чен Ына. Небольшое количество военных может стать «пробной партией», рискующей перерасти в постоянный поток живой силы в будущем. Так, как это было с оружием, которое сначала появлялось незаметными партиями и обсуждалось преимущественно в контексте его низкого качества.

Сейчас же, по словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, Северная Корея уже стала сама большой проблемой среди всех союзников РФ из-за объемов военной продукции, которую она поставляет Москве. В первую очередь это касается «огромных объемов именно артиллерийских боеприпасов, что является критическим для Украины». Как признает Буданов, «мы с этим пока не можем ничего сделать» несмотря на то, что современные технические средства дают возможность получить полную информацию о перемещении груза на протяжении всего маршрута его перевозки и загрузки на фронт.

В то время как российско-северокорейский тандем лишь усиливается, Украина столкнулась с серьезным кризисом поддержки со стороны западных союзников — как в поставке оружия, так и в видении дальнейшей помощи Украине, особенно на фоне американских выборов. Заявление о привлечении северокорейцев в войну Зеленский сделал после визита в европейские столицы, очевидно, пытаясь разбудить западных партнеров. Он призвал к большей поддержке фронта и увеличению давления на РФ, «более сильного, чем они могут выдержать, чтобы не допустить большей войны».

В то же время Владимир Путин на этой неделе подал в Госдуму законопроект о ратификации договора о всестороннем стратегическом партнерстве с КНДР. Это время вряд ли выбрано случайно. Очевидно, он пытается легализировать пребывание северокорейских военных на российской и оккупированной территориях и вместе с тем оказывать давление на Запад и Украину, демонстрируя готовность и ресурсы для продолжительной войны. Со своей стороны, Путин не только официально подписался, но уже и в долгах перед Ким Чен Ыном, и в ответ будет вынужден так же поддерживать его авантюры всеми военными средствами.

В последнее время на Корейском полуострове происходит очередное обострение, сопровождаемое взаимными угрозами сторон. Пхеньян обвинил Сеул в проникновении беспилотников на его территорию и привел в режим готовности артиллерийские подразделения вдоль демилитаризированной зоны, а также показательно взорвал автомобильные и железнодорожные пути в сторону Юга. Сеул осознает угрозы, которые несет военный союз между РФ и КНДР. Президент страны Юн Сук Ёль с трибуны Генассамблеи ООН и на недавнем саммите Восточная Азия—АСЕАН раскритиковал незаконное военное сотрудничество РФ и КНДР, подрывающее резолюции СБ ООН, и призвал мировое сообщество защитить международный порядок, основывающийся на правилах.

Общая угроза, несомненно, сближает Киев и Сеул. Южная Корея предоставляет Украине финансовую, гуманитарную поддержку и реализует проекты по восстановлению. Но этого недостаточно, чтобы противодействовать российской агрессии, а тем более реагировать надлежащим образом на укрепление российско-северокорейского военного сотрудничества. Накануне американских выборов Сеул занял выжидательную позицию, поскольку их результат будет оказывать непосредственное влияние на дальнейшее развитие американо-южнокорейского альянса и безопасность в Восточной Азии. Зависимость в сфере безопасности от США определяет линию поведения Южной Кореи: она пытается избегать дополнительных проблем в отношениях с соседними странами, в частности с Россией.

Очередная «обеспокоенность», высказанная Вашингтоном в ответ на информацию о вероятном привлечении северокорейских военных к участию в войне против Украины, иллюстрирует слабость американского лидерства и неспособность противостоять росту оси зла, которую активно формирует РФ не без помощи Китая. Последний хоть и пытается отмежеваться от российско-северокорейского союза, но активно усиливает «стратегическую координацию» с РФ в вопросах безопасности и военно-технического сотрудничества, проводит совместные военные учения, что плохо коррелируется с его мирными инициативами и претензиями на неангажированность в российско-украинской войне.

Появление северокорейских военных может стать очередным вызовом для Украины в войне против РФ. Учитывая неспособность международных институций остановить Россию, украинцам, к сожалению, придется искать свои методы противостояния. В этой ситуации важно правильно оценить способности и недостатки Северной Кореи, поскольку имеет место ее мифологизация и стереотипное восприятие, рожденное изоляцией страны. Исходя их этого, в украинских медиа отчасти преувеличивают возможности Пхеньяна или наоборот — преуменьшают их, и это искажает правильное восприятие и создает возможности для манипуляций.

Наталия Бутырская, «Зеркало недели»

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