В Беларуси у россиянина в багаже нашли 120 кг живых лобстеров 2 17.10.2024, 16:16

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С таким необычным грузом мужчина прилетел в Минск из Дубая.

В Беларуси таможенники задержали россиянина, который пытался ввезти в страну 120 килограммов живых лобстеров. Мужчина прибыл в Минск из Дубая и выбрал «зеленый коридор» для прохождения контроля. Однако его остановили для дополнительной проверки, в ходе которой обнаружили пять коробок с коммерческой партией морепродуктов стоимостью 29 тысяч рублей.

По правилам, для личного пользования разрешается ввозить не более 5 килограммов таких товаров при наличии ветеринарного сертификата, который у россиянина отсутствовал. Он планировал реализовать лобстеров, но теперь ему грозит штраф в размере до 30% от стоимости задержанной партии. Лобстеры были переданы ветеринарной службе для дальнейших действий.

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