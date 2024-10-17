В Беларуси у россиянина в багаже нашли 120 кг живых лобстеров

В Беларуси у россиянина в багаже нашли 120 кг живых лобстеров2
- 17.10.2024, 16:16
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С таким необычным грузом мужчина прилетел в Минск из Дубая.
В Беларуси таможенники задержали россиянина, который пытался ввезти в страну 120 килограммов живых лобстеров. Мужчина прибыл в Минск из Дубая и выбрал «зеленый коридор» для прохождения контроля. Однако его остановили для дополнительной проверки, в ходе которой обнаружили пять коробок с коммерческой партией морепродуктов стоимостью 29 тысяч рублей.
По правилам, для личного пользования разрешается ввозить не более 5 килограммов таких товаров при наличии ветеринарного сертификата, который у россиянина отсутствовал. Он планировал реализовать лобстеров, но теперь ему грозит штраф в размере до 30% от стоимости задержанной партии. Лобстеры были переданы ветеринарной службе для дальнейших действий.