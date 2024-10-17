закрыть
17 октября 2024, четверг, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси у россиянина в багаже нашли 120 кг живых лобстеров

2
  • 17.10.2024, 16:16
  • 1,890
В Беларуси у россиянина в багаже нашли 120 кг живых лобстеров

С таким необычным грузом мужчина прилетел в Минск из Дубая.

В Беларуси таможенники задержали россиянина, который пытался ввезти в страну 120 килограммов живых лобстеров. Мужчина прибыл в Минск из Дубая и выбрал «зеленый коридор» для прохождения контроля. Однако его остановили для дополнительной проверки, в ходе которой обнаружили пять коробок с коммерческой партией морепродуктов стоимостью 29 тысяч рублей.

По правилам, для личного пользования разрешается ввозить не более 5 килограммов таких товаров при наличии ветеринарного сертификата, который у россиянина отсутствовал. Он планировал реализовать лобстеров, но теперь ему грозит штраф в размере до 30% от стоимости задержанной партии. Лобстеры были переданы ветеринарной службе для дальнейших действий.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов