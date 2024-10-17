Премьер Словакии предложил не «морализировать» и продавать оружие Украине 5 17.10.2024, 18:09

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Роберт Фицо

На рыночных условиях.

Словакия прекратила бесплатную передачу военной техники Украине и выступает за продажу Киеву оружия на рыночных условиях, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в ходе выступления перед членами комитета по европейским делам парламента. Его слова приводит портал Blesk.

«Давайте перестанем морализировать. Кто хочет купить, пусть покупает. Если мы не будем продавать, то это будут другие», — сказал он. Премьер подчеркнул, что отказывается жертвовать оружие Украине.

Фицо возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года. Прошлый кабмин предоставлял военную помощь Украине, в частности, передал ракеты С-300, гаубицы Zuzana и истребители МиГ-29. Новое правительство отказалось от такой политики.

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