Bild: Украина может создать ядерное оружие за несколько недель9
- 17.10.2024, 18:18
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Киев располагает ресурсами и знаниями.
Украина располагает ресурсами и знаниями для создания ядерного оружия и в случае необходимости может сделать бомбу в течение нескольких недель, заявил изданию Bild неназванный украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия».
По словам источника, Западу следовало бы «меньше думать о красных линиях России» и «гораздо больше думать о наших».
«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», — предупредил украинский чиновник, занимающийся поставками оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, куда он поехал представлять свой план победы, заявил, что у Киева есть варианта гарантий безопасности — вступить в НАТО или получить ядерное оружие. Украинские власти выступают за первый вариант, указал он.
Украина отказалась от унаследованного после развала СССР ядерного оружия в 1994 году, подписав с Россией, США и Великобританией Будапештский меморандум в обмен на гарантии безопасности. «Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна — Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна — Украина. Кто сегодня воюет? Украина», — сказал Зеленский, упоминая меморандум.