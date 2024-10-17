Ferrari представила самый мощный дорожный суперкар

Ferrari представила самый мощный дорожный суперкар2
- 17.10.2024, 19:51
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Разгоняется до 100 км/ч за 2,15 секунды.
Компания Ferrari представила самый мощный дорожный автомобиль в своей истории — суперкар F80, развивающий 1200 л.с.
В новом автомобиле итальянской марки установлена гибридная силовая установка, состоящая из двигателя V6 объемом 3,0 литра с углом развала цилиндров 120 градусов. Он развивает 900 л.с. и 850 Нм. С ним работают три электрических мотора — один на задней оси, два — на передней.
Архитектуру силовой установки позаимствовали у болида Ferrari 499P, на котором были одержаны две последние победы подряд в гонке «24 часа Ле-Мана».
Ferrari F80 разгоняется до 100 км/ч за 2,15 секунды. До 200 км/ч новый суперкар разгонится за 5,75 секунды, а его максимальная скорость равна 350 км/ч.
«Итальянцы» также уделили большое внимание аэродинамике автомобиля. Он оснащен мощным задним диффузором и активным задним антикрылом, которые вместе с трехсекционным передним крылом и воздуховодом S-Duct на скорости 250 км/ч генерируют более тонны прижимной силы, говорится в сообщении Ferrari.
Стоимость нового суперкара составит около 3,6 млн евро. Автомобиль выпустят ограниченной серией в 799 экземпляров.