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Ferrari представила самый мощный дорожный суперкар

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  • 17.10.2024, 19:51
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Ferrari представила самый мощный дорожный суперкар

Разгоняется до 100 км/ч за 2,15 секунды.

Компания Ferrari представила самый мощный дорожный автомобиль в своей истории — суперкар F80, развивающий 1200 л.с.

В новом автомобиле итальянской марки установлена гибридная силовая установка, состоящая из двигателя V6 объемом 3,0 литра с углом развала цилиндров 120 градусов. Он развивает 900 л.с. и 850 Нм. С ним работают три электрических мотора — один на задней оси, два — на передней.

Архитектуру силовой установки позаимствовали у болида Ferrari 499P, на котором были одержаны две последние победы подряд в гонке «24 часа Ле-Мана».

Ferrari F80 разгоняется до 100 км/ч за 2,15 секунды. До 200 км/ч новый суперкар разгонится за 5,75 секунды, а его максимальная скорость равна 350 км/ч.

«Итальянцы» также уделили большое внимание аэродинамике автомобиля. Он оснащен мощным задним диффузором и активным задним антикрылом, которые вместе с трехсекционным передним крылом и воздуховодом S-Duct на скорости 250 км/ч генерируют более тонны прижимной силы, говорится в сообщении Ferrari.

Стоимость нового суперкара составит около 3,6 млн евро. Автомобиль выпустят ограниченной серией в 799 экземпляров.

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