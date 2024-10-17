Зеленский отреагировал на информацию о планах Украины «восстановить ядерный арсенал» 5 17.10.2024, 20:16

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Ранее сообщалось, что Украина может создать ядерное оружие за несколько недель.

Украина не обсуждает возможность восстановить свой ядерный арсенал. Соответствующие слухи являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Cегодня, 17 октября, издание Bild со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что Украина якобы восстановит свой ядерный арсенал в случае, если Россия начнет повторное вторжение после завершения текущей войны.

При этом неназванный чиновник заверял, что у Украины для ядерного оружия «есть материалы и знания». Поэтому для создания первой бомбы может понадобиться «несколько недель».

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на такой вброс немецкой газеты Bild.

«Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие», - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в рамках Будапештского меморандума Украина должна была получить гарантии безопасности от «высокоуважаемых стран» после того, как она отдала свой ядерный арсенал

«Но это для нас не хорошая защита. Поэтому для нас нет альтернативы, кроме членства в НАТО. Это наш сигнал. Но мы не строим ядерное оружие, не заменяйте месседжи», - добавил Зеленский.

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