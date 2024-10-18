Бывший зять Путина возглавил кооператив «Озеро» 18.10.2024, 3:13

Кирилл Шамалов

Кирилл Шамалов стал восьмым руководителем кооператива за всю его историю.

Бывший супруг дочери диктатора РФ Владимира Путина, Катерины Тихоновой, Кирилл Шамалов стал председателем правления дачного кооператива «Озеро», пишут «Важные истории» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Обновление в системе появилось 15 октября. До этого кооператив «Озеро» чуть более года возглавлял Александр Антонов, которого «Новая газета» называла «номинальным» руководителем, не имеющим отношения к бизнес-операциям федерального масштаба.

Шамалов стал восьмым руководителем кооператива за всю его историю. Сам кооператив был основан его отцом, Николаем Шамаловым, и Путиным в 1996 году. Кооператив «Озеро» стал символом кумовства в России. После того как Путин стал президентом, его давние друзья и члены кооператива — Юрий Ковальчук, Сергей и Андрей Фурсенко, Владимир Якунин и другие — заняли высокие должности, отмечает издание.

Шамалов и Тихонова поженились в 2013 году, после чего зять главы государства получил акции крупнейшей нефтехимической компании России «Сибур». По данным «Важных историй», 3,8% акций компании он заплатил всего 100 долларов — это было в 3,8 миллиона раз дешевле их рыночной цены.

В 2014 году Шамалов увеличил свой пакет в компании до 21%, получив кредит от Газпромбанка, и стал самым молодым долларовым миллиардером страны — на тот момент ему было 32 года. В январе 2018 года Bloomberg сообщил, что Шамалов и Тихонова развелись.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Шамалов находится под санкциями 27 стран: ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Японии, Новой Зеландии, Австралии и Украины.

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